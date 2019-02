Jay Mammon retó a Mirtha Legrand en vivo y la dejó en ridículo

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En el programa Almorzandocon Mirtha Legrand, la longeva conductora se rió de la dificultad auditiva de su invitado, Sergio Denis, y el humorista Jay Mammon la paró en seco y le pidió que respete a al músico.

"¿Yo hablo bajo o vos estás sordo?", le preguntó la conductora al cantante, ya que él no comprendía lo que ella le preguntaba sobre su familia. De inmediato, el resto de la gente en la mesa comenzó a reírse.

En tanto, el cantante continuó hablando sobre su hija Francesca, respondiendo a la pregunta de Mirtha y agregó: "Capaz estoy sordo y no me doy cuenta".

"Tengo una dificultad, una infección y no quiero hablar de eso, no es nada grave", explicó al pasar y sin conseguir la atención de sus colegas.

Más adelante, la conductora siguió indagando sobre la vida del invitado: "¿Vos vas a la cancha?", pero nuevamente él no comprendió: "¿Eh?", y las risas siguieron.

En ese momento, Jey Mammon se percató de lo que estaba pasando, puso un freno a la situación y aportó cordura: "Perdón, acaba de contar que tiene un problema y una dificultad para escuchar por lo tanto ya no me quiero reír, no es un chiste".

