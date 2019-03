Sol Pérez se descargó tras el ataque de Milei que la hiciera llorar al aire

Mi papá hoy “si lo tengo enfrente le digo aprende a tratar a una mujer”. Lo amo, me da tanto orgullo.

Lo difícil que es el camino para una mujer, que sin meterse con nadie parece que les molesta a muchos. Me tienen harta con muchas cosas, se piensan que con agresiones me van a parar, que voy a dejar de opinar de lo que tengo ganas.

Mas allá de sus constantes agresiones y su violencia. No paraba de gritarme y no querer escuchar, le pedían que se calle y seguía gritándome por eso le pidieron que se retire. Estos son sus rt que no pudieron poner al aire por la violencia que contienen. Beso pic.twitter.com/Y4p2Ueh6US