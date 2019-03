Sol Pérez se cruzó con Agustín Laje por Javier Milei: "Yo sí creo en el Estado"

Tras el cruce entre la modelo Sol Pérez y el economista Javier Milei en el programa "Gente Opinando" de Net TV, el politólogo que se expresa en contra del feminismo, Agustín Laje, se metió en la discusión y respaldó a Milei.

"A Javier Milei se lo reconoce nacionalmente como el economista más influyente. A esta chica se la conoce por su trasero. A uno por el cerebro, a la otra por los glúteos. No es misoginia: es realismo", compartió Laje en su cuenta de Twitter, en un comentario cargado de machismo.

Tras sus palabras, Sol Pérez respondió: "Yo lo conocí (Milei) por vaca buena, vaca mala. Es más vino a mi programa a hablar de eso Agustín Laje y lamentablemente para los machitos como vos puedo mostrar el culo y pensar".

Embed A @JMilei se lo reconoce nacionalmente como el economista más influyente. A esta chica se la conoce por su trasero. A uno por el cerebro, a la otra por los glúteos. No es misoginia: es realismo. https://t.co/kQW7AlVz18 — Agustín Laje (@AgustinLaje) 19 de febrero de 2019

Embed Yo lo conocí por vaca buena, vaca mala. Es más vino a mi programa a hablar de eso @AgustinLaje y lamentablemente para los machitos como vos puedo mostrar el culo y pensar. https://t.co/o6jFMKMkUs — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 19 de febrero de 2019

Además, la modelo agregó: "Hay que recordarle al tarado este que Javier Milei se hizo conocido por hablar del sexo tántrico y de si acababa o no, se paseó por todos los programas hablando de eso, no de economía eh Agustín Laje".

Embed Hay que recordarle al tarado este que @JMilei se hizo conocido por hablar del sexo tántrico y de si acababa o no, se paseó por todos los programas hablando de eso, no de economía eh. @AgustinLaje https://t.co/o6jFMKMkUs — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 19 de febrero de 2019

Ante las respuestas de Pérez, Laje redobló la apuesta: "Hay que diferenciar forma de contenido. Yo me refiero al contenido. Lo lamentable es discutir con un libertario sin tener la más remota idea de la filosofía libertaria; no porque ella sea indiscutible, sino porque no se puede discutir aquello que se desconoce por completo".

"Papel lamentable es no bancarse opiniones distintas a las tuyas y faltar el respeto. El no quiere pagar impuestos, yo creo que si hay que pagarlos y no por eso soy chorra, ni violenta como me dijo. El no cree en el estado, yo si. Hay que respetar cosa que vos tampoco sabes hacer", concluyó la modelo.

Embed Hay que diferenciar forma de contenido. Yo me refiero al contenido. Lo lamentable es discutir con un libertario sin tener la más remota idea de la filosofía libertaria; no porque ella sea indiscutible, sino porque no se puede discutir aquello que se desconoce por completo. https://t.co/HWNuoewVmr — Agustín Laje (@AgustinLaje) 19 de febrero de 2019