Javier Milei rompió el silencio y reveló si participará en el Bailando por un Sueño

El economista Javier Mileirecibió la propuesta del empresario Marcelo Tinelli para que sea participante del Bailando 2018 debido a la exposición mediática que ganó en los últimos meses. Para ello, Milei se reunió con los productores del programa para conocer en detalle la oferta.

Según consignó en una nota a Teleshow, el martes pasado se reunió con Federico Hoppe y "el Chato" Prada para definir los detalles de su participación, pero no pudieron llegar a un acuerdo.

"Fue una reunión verdaderamente hermosa, gente con sentido del humor formidable y muy buena onda. La verdad que conocí gente copada. Me resultó muy gratificante porque si una reunión no me gusta, a los 15 minutos me fui, así que en ese sentido fue positiva", detalló el economista.

Y según reveló no aceptó la propuesta por una cuestión de tiempos: "El certamen requiere de mucha carga horaria y yo no soy bailarín, así que debería aprender. Por lo tanto iba a tener que dejar otras actividades que para mí son muy importantes".

"En una época era de bailar en los casamientos o las fiestas, pero en un momento dejé de hacerlo. Forma parte de cada uno, hay momentos. No sé con qué ritmo me sentiría más cómodo. Quizás con uno me siento cómodo pero también me divierten los desafíos. La clave es que en el proceso me pueda divertir", explicó.