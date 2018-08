Javier Milei presentó a su novia, una reconocida cantante

El economista Javier Milei reapareció en la televisión, pero esta vez lo hizo acompañado. El mediático presentó en vivo a su novia, la cantante Daniela.

Milei participó del programa de Eduardo Battaglia en A24 y luego de que opinara sobre economía, el conductor llamó a la cantante -que popularizó el tema "Endulzame que soy café" en los 90- para que hablara de su sorpresiva relación con el economista.

"Me gusta cómo habla. Es una persona que me da mucha confianza, es muy inteligente. Y por sobre todas las cosas tiene un gran sentido del humor: me hace reír mucho, y eso es muy importante en la vida", apuntó Daniela sobre su pareja.

La artista afirmó que el economista es "tierno" y "muy caballero", al tiempo que anunció que Milei será parte de su próximo show.

Finalmente los dos terminaron cantando "Paisaje", de la cantante Gilda, en el programa.