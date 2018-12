Javier Milei: "Este Gobierno desastroso iba a generar más pobreza"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Después de que la Universidad Católica Argentina difundiera el nuevo índice de pobreza, que alcanzó al 33,6% en el tercer trimestre de 2018, el economista liberal Javier Milei aseguró a El Destape que él anticipó que las medidas de este "gobierno desastroso" iban a generar más pobreza y que "todo lo que hace" el macrismo es "una payasada".

"He anticipado que este Gobierno desastroso iba a generar más pobreza", dijo Milei a El Destape, por lo que "no me sorprende en lo más mínimo" el índice difundido por la UCA, que reveló que en un año hay 2,2 millones de pobres más en la Argentina. Según el economista, "era normal que pasara, con una caída del salario real del 15% no te queda otra" salida.

Sin embargo, aseguró que la situación de la Argentina es complicada porque este Gobierno es malo, pero se plantea la disyuntiva de "elegir entre algo tremendamente malo y algo infinitamente más malo" porque "nada es bueno" en el país, donde "es todo muy malo y muy malísimo".

En ese sentido, aseguró que "este modelo no es distinto de lo que se viene aplicando hace 70 años en la Argentina" y agregó que "si seguimos así, tendremos cada vez más pobres". Por eso, Milei recordó una frase suya "que dice que temo que mis hijos van a terminar envidiando el bienestar de Somalía".

El economista cuestionó también la vuelta del país al Fondo Monetario Internacional y aseguró que es un "desastre", porque "este gobierno tendría que haber puesto las cuentas fiscales en orden". En ese sentido explicó a El Destape que "tomás deuda porque no hacés el ajuste fiscal que tenés que hacer", pero "lo que no podés es quejarte del ajuste fiscal y de tomar deuda, porque sos inconsistente".

En relación al ajuste y reducción de subsidios, Milei consideró que el Gobierno "hizo una payasada, como todo lo que hace", ya que "el recorte de subsidios lo podría haber hecho de shock y bien (...) pero en la estupidez que hizo (Juan José) Aranguren, lo hizo gradual y en el primer año los subió un 400%". Por eso, los describió como "un gobierno de burros, como los anteriores que dejaron un desequilibrio en tarifas de 15 a 1".

El economista también criticó a los gobiernos populares, a los cuales describió como "la máquina de generar mayor cantidad de pobreza" porque toman medidas en contra de la acumulación del capital, lo que deriva en "menos productos per cápita y menos salarios reales". Al respecto, agregó que "cualquier gobierno que se dedica a redistribuir el ingreso y castiga el ahorro, inexorablemente termina conduciendo a pobreza, salvo que pienses como un keynesiano pelotudo que ignora las restricciones del presupuesto".

Finalmente, en diálogo con El Destape, aseguró que "Argentina no tiene salida, porque este Gobierno es pésimo y los que están en frente son deplorables". Para ejemplificarlo, comparó la política con la comida que ofrecen en los aviones y aseguró que "ésto es peor porque es pasta podrida de mierda o pasta podrida de mierda con globitos" y "si lo comés, te envenenás".

LEER MÁS: Con Macri, la pobreza en la Argentina es la más alta en una década