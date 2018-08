El economista Javier Milei brindó un romántico show musical junto a su novia, Daniela Mori, famosa por popularizar la canción "Endúlzame que soy café".

La pareja se presentó en Los 36 Billares y estrenaron el tema "Bomba Tántrica", canción que Mori escribió inspirada en el economista. "Él es Milei, el hombre que me vuelve loca. Me come la boca y me libera el corazón. Un beso de él me hace vibrar. Cuando me toca, así me provoca", dice la canción.

Milei y Mori hicieron público su romance el 8 de agosto pasado, en el canal A24. Al ser consultada qué la enamoró del economista, la cantante contestó: "Me gusta cómo habla. Es una persona que me da mucha confianza, es muy inteligente. Y por sobre todas las cosas tiene un gran sentido del humor".