El músico visitó el estudio de El Destape Radio y aseguró que el ex Presidente es "un héroe nacional".

Javier Malosetti recordó a Néstor Kirchner y no pudo ocultar su emoción

El músico Javier Malosetti visitó el estudio de El Destape Radio y no pudo ocultar su emoción al recordar al exPresidente Néstor Kirchner, a quien definió como "héroe nacional".

En el programa Navarro 2019, el músico se emocionó tras escuchar un fragmento del discurso de asunción del ex Presidente y aseguró que "fuimos contemporáneos de un héroe nacional y nos pensábamos que estábamos bien porque éramos tenaces".

Malosetti también reflexionó sobre la figura de Cristina Kirchner, expresó su admiración por ella, pero advirtió que "no es un fanatismo beatlemaníaco" sino que marcó: "Me copa".

Sobre lo que pasó en la última elección presidencial, advirtió que "en un momento no se qué pasó, nos cansamos o en la tele nos dijeron que íbamos a cobrar más" si ganaba Mauricio Macri. El músico remarcó que en 2015 "algunos sabíamos qué nos esperaba y no queríamos" pero "algunos lo sabían y les chupó tres huevos y mucha gente no sabe ni cómo se llama" el Presidente.