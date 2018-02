Jacobo Winograd estalló contra Laura Alonso y la denunció

Jacobo Winograd protagonizó la pelea menos esperada del verano: estalló contra la funcionaria Laura Alonso.

La titular de la Oficina Anticorrupción, cuestionada desde su llegada al poder por no investigar a funcionarios macristas, lo maltrató en una entrevista.

Fue el fin de semana, cuando Alonso quiso pegarle al sindicalista Luis Barrionuevo y lo comparó de mala manera con el mediático.

Ahora Winograd, a través de su abogado, Claudio Nitzcaner, le envió una carta documento a la titular de la Oficina Anticorrupción.

"No voy a parar hasta que Laura Alonso me pida perdón y se retracte", seguró Jacobo, famoso por un fugaz romance con Silvia Süller. "¡Luis Barrionuevo es como el Jacobo Winograd del diccionario de la corrupción!", le había dicho ella.

La demandará por daños y perjuicios. "¡Es una barbaridad lo que dijo! ¡Es una cosa de locos! Cuando lo leí me dolió, no pude dormir… –cuenta el empresario–. Vino mi hija, que tiene 21 años, y me preguntó: 'Papá, ¿qué es esto?'", afirmó.

Y siguió, muy enojado: "Me quiero encontrar con ella en un Tribunal, en una mediación. La señora Laura Alonso me va a tener que demostrar si yo me quedé con alguna obra, con algo del Estado, de los jubilados, de los maestros. Quiero que me diga en la cara cuál fue mi acto de corrupción. ¿Qué prueba tiene? No voy a parar hasta que me pida perdón y se retracte", expresó Winograd.

Jacobo advirtió que, tras el juicio civil que le entablará a la funcionaria, donará al Hospital Ricardo Gutiérrez el dinero que eventualmente pueda recibir a modo de resarcimiento.

Sobre la política, Jacobo dijo: "El PRO no me quiere. Porque critiqué a Macri, pero no al Presidente sino a su padre, Franco Macri. Porque hace muchos años yo hablaba del Correo, de Socma, de Manliba. Porque tengo algunas diferencias con algunos políticos que hoy están con Macri. ¿O porque dije hace poco que las Lebacs se van a convertir en el segundo corralito de los argentinos?".