El cantante ex líder de Los Caballeros de la Quema Iván Noble salió a criticar duramente al tarifazo en los servicios a través de la red social Twitter.

En su cuenta personal, el ex integrante de los Caballeros de la Quema ironizó con tener que cronometrar cuánto tiempo tarda en bañarse: "¿Un rapidito en la ducha también paga Iva? No me parece justo", bromeó.

Embed Un rapidito en la ducha...también paga Iva? No me parece justo. — Ivan Noble (@ivannoble) 25 de abril de 2018

Además, llegó a comparar la situación actual de los servicios con Venezuela y se consultó: ¿Así que hay que llevarse un cronómetro a la ducha? Eso no lo decía un tal Chávez? Qué lo pario, Mendieta", opinó.