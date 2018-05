En una entrevista con Luis Novaresio, el conductor Mariano Iúdica expresó su apoyo a la pena de muerte en caso de violaciones y exigió que “tendría que estar institucionalizado”.

“El violador seguido de muerte y al violador de menores, qué querés que te diga: pena de muerte", sentenció el presentador y remarcó que “tendría que estar institucionalizado”.

Asimismo, sostuvo que "todos los psiquiatras del mundo dicen que no es una enfermedad, es una patología. No se recupera más. El tipo sale y vuelve a violar y expresó: “De solo pensarlo, se me corta el aire".

"Yo gatillo y le arranco los huevos a patadas. Yo y todos los que están acá, el 95 por ciento. Uno se te va a hacer el progre, pero la gran mayoría piensa igual", disparó.