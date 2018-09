Iúdica mostró un archivo de Marcos Peña y destrozó a Caputo

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

A principio de año, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió con uñas y dientes a Luis Caputo, a quien definió como "el Messi de las finanzas", que este martes renunció a la presidencia del Banco Central, después de tan sólo tres meses en el cargo. El conductor oficialista, Mariano Iúdica, no se lo perdonó y resaltó que "Toto" duró 103 días en el cargo.

En ese entonces, Caputo era ministro de Finanzas y fue uno de los ideólogos del desembarco del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, además de ser una de las figuras fuertes del Gobierno. Con la fuerte devaluación desatada en abril, Federico Sturzenegger renunció al frente del Banco Central, puesto que fue asumido por el "Messi de las finanzas", que duró poco más de cuatro meses en el cargo.

"Era el Messi del equipo, se borró en los momentos importantes", dijo Iúdica en el programa Involucrados, por América.

"Es un orgullo para este país que (Caputo) sea ministro", dijo Peña en febrero, en el programa Animales Sueltos. El coordinador de ministros agregó que "Toto Caputo es de las 10 o 15 personas más talentosas que existen en el mundo en el tema de finanzas".

"Jugaba la Champions League, no jugaba en Aldosivi, no jugaba en la B", argumentó Peña. "Deja todo para venir a jugársela por su país, es una persona honesta, íntegra", en referencia a su pasado en la actividad privada.

Tras la renuncia de Caputo, Iúdica remarcó que "el nuevo presidente del Banco Central (Guido Sandleris) lo puso el Fondo Monetario Internacional". El ex funcionario "se gastó una plata que no se tenía que gastar", advirtió el conductor. "Sacámelo a Messi y pongamos al 10 de Aldosivi, por ahí me sirve".