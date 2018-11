Iúdica indignado por las inundaciones: "África es Nueva York al lado nuestro"

El conductor oficialista no ocultó su enojo por las dramáticas inundaciones en distintos puntos del país y apuntó contra la dirigencia política.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Después de las fuertes lluvias que azotaron a gran parte del país, muchas zonas aún continúan bajo el agua y los vecinos a la espera de soluciones. El conductor oficialista Mariano Iúdica no pudo ocultar su enojo al ver las tristes imágenes de personas caminando sobre el agua y apuntó contra los dirigentes por la falta de obras.

En su programa Involucrados, dedicó un espacio a cubrir las terribles inundaciones en distintos puntos del país. Con un móvil en Virrey del Pino, mostró la delicada situación, la cual atribuyó a "mezquindades políticas" y aseguró estar "harto" de la lógica del "te paro la obra porque no sos de mi Partido, la hago porque sos del mío".

LEER MÁS: Pichetto fue abucheado y amenazó con irse de un debate

En ese sentido, el conductor reflexionó que "no hacían (obras) antes, ¿y ahora? ¿y después? ¿alguien se va a ocupar de esta gente?". En esa línea, apuntó contra los dirigentes políticos que "viven en mansiones o en bases aéreas" y "no están un segundo ahí, no pasan un minuto ahí", en esas zonas inundadas. En cambio, "los hijos van a colegios privados y se atienden en La Trinidad".

Enojado, Iúdica planteó que la falta de obras termina en "un círculo vicioso que paga esa señora que está ahí en patas y se puede quedar pegada o ahogarse como se ahogó un bebé hoy a la mañana cuando se cayó de la cama" en su casa de La Matanza.

Por eso, reflexionó: "Queremos hacer el G20, ¿qué carajo queremos hacer con este país de papanatas que tenemos? África es Nueva York al lado de nosotros".