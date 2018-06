Tras viralizarse el video en el que un argentino (Néstor Penovi) se aprovechaba de una chica rusa, el repudio en las redes sociales y en los medios de comunicación fue total. A esta ola se subió Mariano Iúdica pero a los usuarios de Twitter no les cayó bien la reacción del conductor ya que le recordaron sus actitudes machistas en su programa Confrontados y en Polémica en el Bar.

“Enfermo Pedofilo!! Verguenza Nacional”, despotricó el presentador en la red social del pajarito tras compartir el video de Pavoni una joven rusa.

No obstante, los comentarios en su publicación no fueron de apoyo. Cabe recordar que Iúdica fue noticia hace algunas semanas cuando forzó un beso frente a cámara con su compañera Pía Shaw y fue condenado públicamente. Además, fue el que dijo que “un grupo de las feas inventaron que no hay que decir piropos porque son todas feas".

Embed Ah, no. Quien se espanta. — Simonista (@SimonaLucha) 21 de junio de 2018

Embed Es la cuenta de Iudica? Ojo la cara que se te cae... — Hernan Castellanos (@hernob1978) 21 de junio de 2018

Embed Y Boston? — Julietonaj (@julietonaj) 21 de junio de 2018

Embed Estas hablando de los que están en @AmericaTV también, no? Porque no hablas de los casos de pedofilia @CARPoficial que habla @NatachaJaitt ? — lulu (@Lubel_2010) 21 de junio de 2018

Embed Che y por América cómo andan ?????? — Claudio coca (@cocaclaudio) 21 de junio de 2018

