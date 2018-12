Isela Costantini: "Si te pusiste el escote, hacete cargo de lo que va a generar"

La ex titular de Aerolíneas sostuvo que le genera incomodidad cuando le silban por la calle pero culpó a las mujeres del acoso laboral que reciben por su ropa.

En medio de la oleada de secretos sobre abusos sacados a la luz a partir de la denuncia por violación contra el actor Juan Darthés, la ex titular de Aerolíneas Argentinas Isela Costantini hizo un lamentable análisis sobre la relación entre el acoso laboral del que son objeto las mujeres y la vestimenta que eligen usar.

Durante una entrevista en el programa Hablemos de otra cosa por LN+, Costantini sostuvo que si una persona quiere “ser respetada profesionalmente”, debe vestirse en consecuencia, lo cual implica que, para ella, si una mujer usa un escote debe “hacerse cargo de lo que genera”.

Consultada por el conductor del ciclo de entrevistas, Pablo Sirvén, sobre si recomienda no ponerse escote ni pollera corta para una presentación, afirmó: “Depende si querés vender algo, si necesitás de eso. La forma en que yo fui creando mi carrera y mi imagen no fueron con los escotes. Pero hay personas que se sienten más cómodas y hay personas que les encantan los escotes”.

En este sentido, Sirvén le preguntó si coincide con el periodista Nicolás Repetto cuando sostiene ‘Si tenés el escote, hacete cargo’, a lo cual contestó: “Sí, yo creo que si te pusiste el escote, hacete cargo de lo que va a generar".

En contraste con esto, Costantini admitió que le molesta sufrir acoso callejero a pesar de estar usando, en sus palabras, ropa no muy “extravagante”. “Me silbaron, eran las once y media de la noche, yo iba caminando, y sí… yo tenía tacos, medias finas, pero tenía un vestido por arriba de la rodilla, no era nada demasiado. Obviamente que es una sensación muy fea, pero creo que hay lugares y lugares y vestimentas y vestimentas", defendió.

"Si uno quiere ser respetado profesionalmente y, bueno, en tu ambiente de trabajo tenés que ir vestido para que te respeten profesionalmente. Si tenés un escote, y hay hombres que van a mirar a las mujeres, naturalmente los ojos se les van a ir. Será tu habilidad de decir ‘tengo la voz más fuerte’”.