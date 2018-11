Involucrados le soltó la mano a Macri y destrozaron el bono de fin de año

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El presidente Mauricio Macri firmó un decreto que ya se conocía desde sus negociaciones con la CGT hace pocos días. Y el resultado para los trabajadores estatales es un bono de hasta 5 mil pesos a fin de año, un dato que el programa 'Involucrados' criticó con dureza.

"La verdad que el decreto que firmó el Presidente no dejó conforme a nadie. Los sectores industriales y las Pymes se quejan de la imposibilidad de pagarlo, los sindicalistas de la CGT dicen que el bono en cuotas y a cuenta de paritarias no es bono. Aquellos gremios que negociaron clausula gatillo que no lo van a cobrar", explicó la periodista ultraoficialista Débora Plager.

Mientras tanto, otro de los panelistas que suele estar alineado con el Gobierno como es Pablo Duggan también expresó su descontento con la medida: "¿Quién paga el bono? ¡Vos te estas pagando tu propio bono!".

"Desde el derecho laboral es ilegal. Toda suma que se le da a un trabajador debe ser remunerativo. Lo que pasa es que hay tanta desesperación por tener un manguito más que lo terminan aceptando", afirmó Duggan, sobre la discusión de si se aplicarán impuestos al bono que termine por descontar dinero al monto cobrado.