Tras el anuncio de su renuncia a Intratables, la periodista macrista Liliana Franco explicó los motivos de su salida y vaticinó un cambio de rumbo en el programa.

"Tomé la decisión de irme porque se cumplió una etapa. Una etapa fantástica, maravillosa, increíble. Aprendí un montón de cosas, estoy recontra agradecida a Liliana Parodi, a Santiago del Moro y a las autoridades del canal", aseguró Franco en declaraciones a Infobae.

Y anticipó: "Creo que el programa cumplió un ciclo, para mí al menos cumplió un ciclo. Las razones son esas. No sé lo que hará Fabián Doman, me da la impresión que busca hacer un magazine, sería incorrecto decir que me fui por Doman".

La periodista señaló, también, que las nuevas condiciones contractuales que le ofrecían "no eran las más convenientes" y que cree que le iban a dar "un rol menos importante, más desdibujado".

"Lo único que tengo de capital es mi prestigio, mi imagen construida durante el año. Estoy al final de una carrera y por estar al aire no voy a estar haciendo cualquier cosa", añadió.

Asimismo, Franco consideró que la salida de Santiago del Moro fue "un antes y un después y el canal también lo sintió". "Ese programa fue creciendo, fue haciéndose grande con Santiago. Intratables es muy complicado para manejar, son 15 o 20 egos todos los días, de eso se trata", explicó.

Al tiempo que destacó: "Todos quieren opinar, todos quieren hablar, todos tienen algo para decir. Y Santiago es un excelente director de orquesta, él sabe resaltar cada cosa de cada invitado, de cada panelista, es un gran observador, tiene un gran sentido del espectáculo y lo manejó muy bien".

Para la periodista, Intratables es "un antes y un después en la historia de los programas políticos y económicos de la televisión", ya que tuvo "grandes méritos: llevó la discusión política a todos los hogares, al hogar más humilde y al más encumbrado".