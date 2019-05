Luis Bremer: "Los que me quieren dibujar la K en la frente tienen la M en el corazón"

El periodista Luis Bremer es la nueva cara de Intratables y ya comienza a dejarlos mal parados en cada una de sus intervenciones. Luego de la presentación del libro de Cristina Kirchner, se enfrentó a sus colegas macristas y dejó frases para el recuerdo.

"Y no creo en los discursos antipolíticos que en este país nos llevaron a las páginas más oscuras. No creo en las personas que no creen en nada, porque en realidad creen en algo. Y los que me quieren poner la K en la frente es porque tiene la M en el corazón", sintetizó el panelista.

Embed

Ceferino Reato quiso comparar a Cristina Kirchner con el modelo de Venezuela. En ese momento, Bremer lo confrontó con la crisis económica actual: "Cuando hoy vas a un supermercado y no encontrás un sachet de leche La Martona en medio de un esquema neoliberal, no se que otro fantasma quieren levantar. El fantasma es hoy, el miedo es ahora".

"Cuando cualquiera de nosotros, el que voto a Macri o a Scioli y perdió, va al supermercado y un pac lactal de primera marca sale $190 se le cae la moral al piso", graficó el periodista.

Embed

La periodista Débora Plager le respondió que el ejemplo le pareció "un reduccionismo espantoso", a lo que Bremer contestó: "La comida un reduccionismo. Bueno, tal vez vivis de fotosíntesis".