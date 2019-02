SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista ultraoficialista Jorge Lanata permanece internado en el hospital Fundación Favaloro por un cuadro de fiebre y diarrea. El propio conductor lo confirmó al diario Clarín y a Radio Mitre con un audio.

"Iban a darme de alta hoy (por el martes), pero la fiebre me volvió a subir y como me pasan suero me quedé", explicó el conductor.

Embed

El motivo que llevó al cuadro de fiebre y diarrea es aún desconocido. El periodista primero lo vinculó a una "gastroenteritis viral", aunque luego informó que hay posibilidades de que padezca dengue.

"Puede ser una intoxicación con antibióticos o gastroenteritis viral o dengue. Todavía no lo saben", aseguró el periodista al diario Clarín.