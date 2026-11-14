Trump, Xi y Putin y Trump se reunirán para hablar de seguridad estratégica y de estabilidad internacional.

Donald Trump no quiere llegar la semana próxima a China en un escenario donde sólo retumben los titulares de su derrota electoral. Un ego como el del magnate no tolera asistir a la cumbre trilateral más importante en lo que va del siglo (en Moscú la llaman la “Yalta 2.0”) y tener que fotografiarse con sus pares de Rusia, Vladimir Putin, y de China, el anfitrión Xi Jinping, sintiéndose un “perdedor”.

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Por eso esta semana la Casa Blanca ha puesto todo su empeño en avanzar con las negociaciones sobre Ucrania. Trump quiere algo para mostrar en esa reunión entre los tres líderes, durante la cumbre de la APEC (siglas en inglés del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico), del 17 al 19 de noviembre, en el “Silicon Valley chino”, Shenzen, la ciudad que no es sólo líder en tecnología sino también la de crecimiento económico más rápido de China.

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¿Cómo fueron las negociaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania en Emiratos Árabes?

Con el foco puesto en Ucrania, Estados Unidos auspició un encuentro con los representantes rusos y ucranianos, el 10 y 11 de noviembre, en Emiratos Árabes Unidos. Es la primera vez desde que Rusia lanzó su Operación Militar Especial, en febrero de 2022, que se reúnen públicamente estos tres actores. Los enviados estadounidenses fueron los dos hombres de mayor confianza de Trump: su amigo inmobiliario de Miami, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, lo que refleja la importancia que el presidente norteamericano le da al tema.

La Unión Europea no estaba invitada, pero igualmente envió un nutrido contingente de diplomáticos. La estrategia era conseguir una silla para compartir la mesa de negociaciones. Fracaso total. La negativa rusa fue rotunda y los europeos terminaron relegados a una salita donde mantuvieron bilaterales con los ucranianos y los estadounidenses.

En Bruselas, las repercusiones de este ninguneo fueron altas: ¿cómo estar ausentes en las discusiones de un conflicto que sucede justamente en suelo europeo? La exclusión de la UE en Abu Dabi y en la reunión posterior, el jueves 12, en Moscú, fue un baño de realidad para los europeos: su voz ya no tiene peso en la geopolítica global.

¿Por qué la Unión Europea quedó excluida de las negociaciones de paz?

Esa asociación supranacional de 27 países, tan modélica durante la segunda mitad del siglo XX, se encuentra hoy atravesada por diversas crisis:

Hay una disociación cada vez mayor entre la ciudadanía europea (hoy altamente movilizada) y la dirigencia de la UE, para muchos una burocracia oligárquica que no entiende ni le importa lo que piensan los diversos pueblos que la componen. Bruselas no tiene una política exterior común. Es más, hay enfrentamientos claros entre varios países por su posición en las relaciones internacionales: mientras Hungría o Eslovaquia simpatizan con Rusia, Polonia o los países bálticos, la odian. La UE no se pone de acuerdo a la hora de elegir un delegado que hable por toda la entidad y la represente en las negociaciones. Hoy hay tres enfoques en pugna: unos proponen una voz institucional, la del actual presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa. Alemania y Francia, como fundadoras, quieren mandar representantes de sus nacionalidades. Un tercer grupo prefiere a la jefa de la diplomacia, Kaja Kallas (¡¡¡una estona rusofóbica!!!) para negociar el conflicto ruso-ucraniano.

De Moscú a Dublin: las condiciones de Putin y el bloqueo de Bulgaria

Con palabras elogiosas, Kushner y Witkoff abandonaron los Emiratos Árabes Unidos rumbo a Rusia. “Las negociaciones son muy complejas, pero todas las delegaciones dijeron querer que la guerra termine”, dijo el yerno de Trump antes de partir.

En Moscú ambos fueron recibidos por Putin. En cuanto a la incorporación de Europa a las conversaciones, el presidente ruso fue claro: la UE debe decidir si quiere la guerra o la paz. Si elige esta última opción, debería dejar de enviar armas y ayuda financiera a Kiev. Parece difícil: esta semana el canciller alemán, Friedrich Merz, amenazó con bloquear el presupuesto de los 27 países si no acuerdan financiar a Ucrania.

En el encuentro en el Kremlin, ambas partes coincidieron en que la paz en Ucrania es sólo un capítulo de un objetivo mayor. Putin dijo querer “una paz eterna” y para ello crear una arquitectura de seguridad para toda Europa en la que estén de acuerdo y la cumplan todos los involucrados.

Los enviados de Trump opinaron que fue “una conversación sustancial, constructiva, franca y útil” y se tomaron un avión hacia la República de Irlanda, donde se llevaba a cabo una reunión de la UE (supuestamente para hablar de Inteligencia Artificial), a la que también había sido invitado el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y en la que se discutió el tema de Ucrania.

En Dublin, Kushner y Witkoff se reunieron con los líderes europeos y con Zelensky. Al ser interrogado por la prensa, Kushner tocó el punto más sensible de la fractura europea: “Si los europeos pudieran elegir a alguien que los represente, sería un gran logro para que los rusos los incluyan en las negociaciones”.

Pero el encuentro culminó el viernes sin un arreglo. Aún peor, uno de los países que no comulga con ayudar a Zelensky anunció fuertes medidas y profundizó más la grieta. Rumen Rudev, primer ministro de Bulgaria, dio tres primicias a la prensa: que dejará de suministrar armas y municiones a Kiev; que, como país de la UE, bloqueará las decisiones de otros miembros relacionadas con la asistencia financiera a Ucrania; y que no participará en una nueva iniciativa europea en ese sentido.

La megacumbre en Shenzhen

Vecina de la capitalista Hong Kong, Shenzhen pasó de ser la primera zona económica especial de China, en los años 80, a la ciudad más grande del país después de Beijing y Shanghái. Es el mayor polo tecnológico e industrial chino y uno de los motores más potentes de la economía global. Allí tienen su sede Huawei (telecomunicaciones y redes), Tencent (dueña de WeChat y gigante de videojuegos), DJI (líder mundial en drones) y BYD (el mayor fabricante de autos eléctricos).

Cuando los 21 países miembros de la APEC lleguen a la reunión anual, verán una ciudad del futuro: serán acompañados por robots, asistidos por drones, conducidos por automóviles autónomos y pasearán por parques inteligentes. De América los países miembros son cinco: Canadá, Chile, EEUU, México y Perú.

En paralelo, se reunirán Xi, Putin y Trump para hablar de seguridad estratégica y de estabilidad internacional. Según la vocera de la Casa Blanca, para ellos es prioridad el tema de un nuevo acuerdo sobre arsenales nucleares estratégicos (el tratado START III venció en febrero) y sugirió que Trump hablaría sobre Irán con sus pares ruso y chino, pero no sobre el conflicto en Ucrania.

El frente iraní: crisis interna con JD Vance y el giro discursivo de Marco Rubio

En cuanto a Irán, alguna prensa estadounidense alerta sobre una escalada (tras el envío de un tercer portaaviones a la región) mientras otra asegura que, por el momento, se han frenado las operaciones militares. Trump sigue con sus ambigüedades. El presidente no ha tomado una decisión definitiva, pero hay mucha presión de sus aliados (como Turquía y Arabia Saudita) para que no reanude los bombardeos.

Tras la paliza electoral, Trump tomó una medida drástica contra su vice, JD Vance. Con clara voluntad de desmarcarse de Trump (tal vez con alguna pretensión de ser el futuro candidato a presidente), Vence hizo declaraciones picantes inmediatamente después de conocerse la derrota en las urnas. “La razón por la que perdimos las elecciones de medio término fue la guerra en Irán”.

El castigo presidencial no tardó: Trump corrió a su vice de las conversaciones con Teherán y lo puso en una misión más local: controlar la delincuencia, el fraude y la corrupción en los estados y ciudades gobernados por demócratas.

Por otra parte, Marco Rubio fue el encargado de bajar las expectativas en relación a una escalada contra Irán. EEUU “no necesita en esta etapa llevar a cabo una operación militar adicional contra Irán (…) El daño económico que estamos causando a este régimen es demasiado grande como para justificar una acción militar, porque lo estamos debilitando considerablemente”, dijo el secretario de Estado.

Según Rubio, la victoria de la Casa Blanca es haber logrado que Irán no adquiriera un arma nuclear “y no necesariamente derrocar al régimen”.

Desde Irán se ve distinto. “Trump y (el premier israelí) Netanyahu agotaron su capacidad política para continuar la guerra”, dijo el viernes el general Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní. “Tanto en el ámbito internacional y jurídico como en el interior de EEUU y de la propia entidad sionista ya no cuentan con el respaldo político necesario para prolongar la guerra por la vía militar”.