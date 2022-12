La asunción de Lula: cómo será y qué interrogantes quedan

Este domingo 1 de enero se realizará la ceremonia oficial, en Brasilia, y habrá un festival con más de 50 artistas. Dónde estará Bolsonaro y quién le pasará la banda presidencial a Lula.

Luiz Inácio Lula da Silva asumirá este domingo su tercer mandato. El dirigente sindical y metalúrgico, fundador del Partido de los Trabajadores (PT), de 77 años, será el único presidente en haber reelegido tres veces en la historia del país. Mientras corren los rumores sobre la presencia o no del mandatario saliente, Jair Bolsonaro, Lula y el PT agitan desde las redes sociales la invitación al acto que, además de la ceremonia oficial, contará con el Festival do Futuro, que se realizará en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia.

Según dio a conocer el portal de la Cámara de Diputados, la ceremonia oficial está prevista desde las 13, en Brasilia, cuando comience la llegada de las y los invitados, funcionarios y jefas y jefes de Estado. Participarán más de 65 delegaciones de todo el mundo. Por su parte, Lula y su compañero de fórmula, Gerardo Alckmin, arribarán a la Catedral Metropolitana desde donde se realizará el tradicional cortejo rumbo al Congreso Nacional, en donde serán recibidos por los presidentes de las Cámaras de Diputados y del Senado, Arthur Lira y Rodrigo Pacheco.

A las 15 se entonará el himno nacional para continuar con el discurso de Lula y cerrar con el del presidente del Congreso, Pacheco. En las afueras, Lula recibirá los honores militares. Todo esto podrá seguirse a través de las redes como de TV Globo y en otros canales de la televisión abierta de Brasil.

En paralelo, desde las 10, se espera que miles de personas asistan al Festival do Futuro, con más de 50 artistas y dos escenarios que llevan los nombres en honor de dos cantantes populares brasileñas fallecidas este año: Gal Costa, de Bahía; y Elza Soares, Río de Janeiro. En ese lugar, “la alegría va a tomar pose”, tal como dice la consigna de la convocatoria.

Este festejo estará divido en dos: de 10 a 13 y de 18.30, en adelante. Por la mañana, en el patio de Comidas del Festival se realizará un desfile popular y el escenario Elza Soares será donde se desarrollará el espectáculo “Brasilia, capital de todos los ritmos”. Allí, estarán la designada ministra de Cultura, Margaret Menezes, la bahiana, referenta de la cultura, cantante de afrosamba y precursora del axé. También, estarán la multifacética drag queen Pabllo Vittar, que explora desde el pop hasta la música carioca funk y el forró; la artista pop Duda Beat y el carioca Martinho da Vila, cantante y compositor de samba.

¿Dónde estará Bolsonaro?

Desde inicios de esta semana, el portal UOL informó que Bolsonaro no estaría presente para la toma de posesión de Lula, por lo que no sería él quien le coloque la banda presidencial a su sucesor. En cambio, dijeron que viajaría a Miami, Estados Unidos, junto con dirigentes allegados para instalarse en Mar a Lago, el condominio hotelero del ex presidente estadounidense, Donald Trump.

Aunque nunca se confirmó la información de manera oficial, se especulaba que el viaje se realizara entre este miércoles y jueves. Al momento, eso no sucedió. Sin embargo, el portal G1, de la cadena O Globo, dio a conocer que la Oficina de Seguridad Institucional publicó en el Diario Oficial de la Unión -como el Boletín Oficial- la determinación de que un sargento del Ejército viaje a la ciudad balnearia estadounidense para “brindar seguridad a la familia” del presidente Bolsonaro. El Planalto, en tanto, no confirmó si Bolsonaro también irá. De hecho, desde que perdió las elecciones el pasado 30 de octubre prácticamente no asisitó a las citas oficiales y redujo casi a cero sus manifestaciones y discursos públicos.

El viaje de la Sargento Segundo Aline Amâncio Oliveira está previsto para este miércoles y se extenderá hasta mañana. Es práctica de seguridad institucional que el personal militar realice viajes preliminares para prepararse para la llegada de las autoridades, señaló el portal de noticias. Aline Amâncio es oficial de seguridad personal en la Secretaría de Coordinación y Seguridad Presidencial de GSI.

¿Quién pasará la banda presidencial a Lula?

En un video circulado por WhatsApp se pueden escuchar las distintas opciones que se bajaran para que Lula reciba la banda presidencial. Si efectivamente Bolsonaro sale del país, su vice Hamilton Mourão, será quien quede a cargo, aunque ya anunció que no estará presente el 1 porque no le corresponde, señaló la revista Veja.

En ese caso, la primera opción es seguir la línea sucesoria: el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira; o el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco. Lira ya dijo que nadie conversó por el momento con él sobre este tema, mientras que del lado de Pacheco señalaron que si fuera invitado él podría participar de la ceremonia.

La segunda opción, es que la banda sea entregada por un integrante de ceremonial quien se encargue de colocársela. Pero esta opción es la menos probable por no ser los suficientemente representativa.

La que más gusta es la tercera alternativa, que implica que la banda sea entregada por representantes de la sociedad civil: una mujer, un hombre negro, un indígena y un niño o niña. Esto todavía se está por definir.