Putin aseguró que las fugas de los gasoductos Nord Stream benefician a EEUU, Polonia y Ucrania

(Agrega nuevas declaraciones de Putin y su viceprimer ministro)

Las fugas que afectaron a los gasoductos Nord Stream que conectan Rusia y Alemania son un "acto de terrorismo internacional", reiteró hoy el presidente ruso, Vladimir Putin, quien aseguró que el incidente beneficia a Estados Unidos, Polonia y Ucrania.

"Los beneficiados están claros. Puesto que este incidente refuerza la importancia geopolítica de los sistemas de gas restantes, el que pasa por el territorio de Polonia y de Ucrania, y que Rusia construyó asumiendo el costo. Pero también a Estados Unidos, que ahora puede entregar su energía a precios elevados", expuso Putin durante un foro sobre energía en Moscú.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El mandatario consideró que la "pelota está en el lado" de la Unión Europea (UE) en cuanto a la reanudación del suministro del gas ruso a través del ducto Nord Stream 2.

"Rusia está lista para retomar las entregas" a través de ese ducto submarino que nunca se puso en funcionamiento a causa de la ofensiva en Ucrania, añadió.

"La UE, si quiere, no tiene más que abrir el grifo", amplió Putin, quien refirió que los otros gasoductos del sistema Nord Stream no se repararían si no se garantizaba su uso.

Putin expresó que "fruto de un sabotaje en el mar Báltico, una acción de terrorismo internacional", el Nord Stream 1 quedó inutilizado, a pesar de que ya no servía como fuente de suministro por la interrupción del servicio a principios de septiembre.

El líder ruso dijo que el Nord Stream 2 puede ser reparado y, por tanto, entrar en funcionamiento, algo que nunca llegó a suceder porque Alemania abortó el proyecto como represalia tras el inicio de la ofensiva militar rusa sobre Ucrania.

Agregó que el sabotaje sienta un "peligroso precedente" y tiene como objetivo enturbiar aún más las relaciones con la UE, recogieron las agencias de noticias AFP y Europa Press.

En su discurso, evitó echar culpas sobre el sabotaje, pero sí citó a Ucrania, Polonia y Estados Unidos como los principales beneficiarios, estos dos últimos porque ganarían relevancia como naciones de origen o tránsito de la energía.

Sin embargo, aseguró que Rusia podrá colocar su gas en el mercado mundial gracias a las conexiones que siguen abiertas con China y Turquía, al tiempo que descartó consecuencias para las exportaciones de petróleo, que prevé que sigan igual al menos hasta 2025.

En ese sentido, afirmó que Moscú podría transferir el tránsito de gas a través de los gasoductos Nord Stream hacia la región del mar Negro si los socios están interesados, según consignó la agencia de noticias Sputnik.

"Podríamos transferir el volumen perdido del tránsito a través de los gasoductos Nord Stream por el fondo del mar Báltico hacia la región del mar Negro y convertir las rutas de suministro de nuestro gas natural a Europa a través de Turquía en las principales, creando en Turquía un mayor hub de gas para Europa, si le interesa a nuestros socios", afirmó.

A su juicio, esta opción goza de viabilidad económica y presenta el mayor nivel de seguridad, algo que ratificó el viceprimer ministro, Alexandr Nóvak, encargado de supervisar el sector energético.

"La creación del hub en Turquía goza de perspectivas, ya que allí no hay otros países y se puede trabajar directamente con Turquía sobre los suministros de recursos energéticos ( ) incluso a Europa", indicó Novak, quien precisó que los socios turcos informaron que estudiarán la propuesta.

Según explicó, se estudiarán varias ideas para realizar este proyecto, incluida la construcción de ramales adicionales del gasoducto Turk Stream.

Los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que conectan Rusia con Alemania por debajo del mar Báltico, están en el centro de tensiones geopolíticas desde que Rusia cortó el suministro de gas a Europa, en una supuesta represalia contra las sanciones occidentales tras la invasión rusa a Ucrania.

A finales de septiembre, se detectaron en ellos cuatro escapes que liberaron decenas de miles de toneladas de metano. Las fugas se dieron en pleno mar Báltico, frente a la isla danesa de Bornholm.

Rusia y las potencias occidentales se acusan mutuamente de presunto sabotaje, pero tanto Estados Unidos como las autoridades rusas niegan cualquier responsabilidad en el incidente.

Un informe danés-sueco concluyó que las fugas fueron causadas por explosiones submarinas correspondientes a cientos de kilogramos de explosivos.

Con información de Télam