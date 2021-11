Moderna advierte que las vacunas podrían no ser tan efectivas contra variante ómicron: “Esto no va a ser bueno"

El consejero delegado de la biofarmacéutica, Stéphane Bancel, sostuvo que será necesario producir nuevas vacunas en 2022 para enfrentar la nueva variante de COVID-19.

El avance de la variante Omicrón del COVID-19, que se descubrió en Sudáfrica y podría superar a la Delta, está encendiendo las alarmas de las grandes farmacéuticas ya que las vacunas perderían efectividad ante esta nueva cepa del virus. Fue el consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel, que admitió que las actuales vacunas contra el COVID-19 probablemente sean "mucho menos eficaces" contra esta variante en comparación con las anteriores.

"Creo que no hay ningún mundo en el que la eficacia sea del mismo nivel que tuvimos con la variante delta. Pienso que va a producirse un descenso importante. No sé de cuanto exactamente, porque tenemos que esperar a los datos, pero todos los científicos con los que he hablado dicen: 'Esto no va a ser bueno'", expresó Bancel en declaraciones al “Financial Times”. En este marco, reveló que producir nuevos fármacos llevará meses para lograr fabricar a gran escala.

En esta misma línea, la farmacéutica Regeneron, que produce antibióticos para combatir los efectos del COVID-19, también admitió este martes que la eficacia de su producto podría verse reducida ante la nueva variante. Por otra parte, Scott Gottlieb, miembro de la junta directiva de Pfizer, afirmó que "existe un grado razonable de confianza de que, al menos con tres dosis, (...) el paciente va a tener una protección bastante buena contra esta variante".

Moderna como Pfizer, en tanto, anunciaron que están desarrollando nuevas vacunas para combatir la variante Ómicron, calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una "preocupante" del SARS-CoV-2, diciendo que puede propagarse más rápidamente que otras formas de coronavirus.

Sputnik V anuncia nueva versión para febrero 2022

En esta línea, desde el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya que desarrolló la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V, anunciaron que ya se comenzó a desarrollar la nueva versión del fármaco adaptado a la nueva variante del virus Ómicron, según comunicó este lunes el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF).

"El Centro Gamaleya cree que tanto Sputnik V como Sputnik Light neutralizarán la última variante ómicron y ha comenzado los estudios necesarios. No obstante, el Centro Gamaleya, basado en los protocolos existentes de desarrollo inmediato de versiones de vacunas para variantes de interés, ya ha comenzado a desarrollar la nueva versión de la vacuna Sputnik adaptada a Ómicron", detalla el comunicado.

Según adelantó el RDIF, "en el caso poco probable de que se necesite la modificación" de la vacuna, la nueva versión de Sputnik Ómicron puede estar lista para la producción a gran escala en 45 días. En este marco, prevé que "varios cientos de millones de refuerzos Sputnik Ómicron" puedan proporcionarse a los mercados internacionales para el próximo 20 de febrero con "más de 3.000 millones de dosis disponibles en 2022".