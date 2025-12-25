Las hijas de Andrés, hermano del rey Carlos, se unen a la realeza en el servicio navideño

Las princesas Beatriz y Eugenia asisten al servicio del día de Navidad de la familia real inglesia en la iglesia de Santa María Magdalena, Sandringham, Reino Unido.

Las princesas británicas Beatriz y Eugenia asistieron el jueves al tradicional servicio religioso de Navidad ‍de la familia ⁠real, mientras que su padre Andrés, recientemente despojado de sus títulos por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, estuvo ausente.

El rey Carlos y la reina Camila encabezaron a los miembros de la realeza a una iglesia en Sandringham en el este de Inglaterra, a unos 175 kilómetros al noreste de Londres, saludando a ‌los simpatizantes en un clima invernal fresco.

Carlos ⁠y Camila caminaron delante mientras ⁠los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y sus tres hijos, les seguían. Otros miembros de la familia presentes fueron ‍la princesa Ana y su marido Tim Laurence, el duque y la duquesa de ⁠Edimburgo con sus hijos, así ‌como la sobrina del rey Zara y su marido Mike Tindall.

Conocido ahora como Andrés Mountbatten Windsor, el hermano menor del monarca se ha enfrentado a una creciente presión por sus vínculos con Epstein.

En octubre, ‌Carlos le ‌despojó de todos los títulos, incluidos los de duque de York y príncipe, y le ordenó que abandonara su casa de Windsor y se trasladara a un alojamiento privado en la ​finca de Sandringham, que ha sido el lugar tradicional de la familia real para su servicio del día de Navidad desde 1988.

El palacio de Buckingham asegura que las medidas tomadas contra Andrés son necesarias para proteger la reputación de la monarquía, y ha añadido que el rey piensa ‍en las víctimas de abusos y se solidariza con ellas.

Andrés ha negado las acusaciones de que abusara sexualmente de Virginia Giuffre, una mujer estadounidense que dijo haber sido traficada por el difunto financiero Epstein y obligada a ​mantener relaciones sexuales con el entonces príncipe cuando era adolescente, una reclamación que Andrés resolvió en una demanda civil en ​Estados Unidos en 2022 sin admitir responsabilidad.

La asistencia de sus hijas Beatriz, de 37 años, y Eugenia, ⁠de 35, subraya su continua presencia en los eventos familiares pese a la controversia que rodea a su padre.

