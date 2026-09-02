UNICEF alertó que El Niño amenaza a más de 162 millones de niños en África

Más de 162 millones de niños, que representan a más de dos tercios de la población infantil de África oriental y meridional, viven en zonas expuestas al impacto de El Niño. Frente a este escenario, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) pidió actuar de forma urgente para proteger a los menores ante el agravamiento previsto de sequías, calor extremo e inundaciones.

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"La amenaza de El Niño está creciendo y los riesgos para la infancia ya son evidentes", afirmó la directora regional de UNICEF para África oriental y meridional, Etleva Kadilli, quien remarcó que los niños de la zona sufren inseguridad alimentaria, dificultades para acceder al agua, servicios sanitarios sobrecargados e interrupciones escolares. Las evaluaciones del organismo señalan riesgos simultáneos en 13 países: Yibuti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Madagascar, Malaui, Mozambique, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Uganda, Zambia y Zimbabue.

En el caso de Somalia, las inundaciones previstas podrían afectar hasta a 2,5 millones de personas en los escenarios más graves, generando desplazamientos y limitando el acceso a alimentos, agua potable, salud y educación. En Etiopía, miles de menores se verían perjudicados en áreas que ya atraviesan una severa inseguridad alimentaria.

En Sudán del Sur, la combinación de sequía, calor extremo e inundaciones amenaza con aumentar la desnutrición, disparar brotes de enfermedades y elevar el riesgo de hambruna. UNICEF advirtió que actualmente se encuentra disponible menos del 1% de la asistencia internacional destinada a acciones anticipatorias.

Para responder a la crisis, UNICEF solicitó ampliar la detección y tratamiento de la nutrición, reforzar los servicios de salud y agua potable, garantizar la continuidad educativa, brindar apoyo psicosocial para prevenir la explotación y fortalecer los sistemas de protección social.

El organismo remarcó que requiere 173 millones de dólares (unos 149 millones de euros) dentro de su llamamiento Acción Humanitaria para la Infancia 2026 para asistir a los 13 países prioritarios antes de que se intensifiquen los efectos del fenómeno. Según detallaron, por cada euro invertido en la reducción del riesgo de desastres se pueden ahorrar hasta 15 euros en futuros costes de recuperación.

Con información de EuropaPress.