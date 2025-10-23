Putin dice que Rusia nunca cederá a las presiones de EEUU

El Presidente ruso Putin asiste a una conferencia de la Sociedad Geográfica Rusa en Moscú

23 oct (Reuters) -El presidente Vladimir Putin dijo el jueves que Rusia nunca cederá a las presiones de Estados Unidos ni de ningún otro país, y advirtió de que la respuesta a cualquier ataque en el interior de Rusia sería muy seria y contundente.

Las sanciones estadounidenses son un acto "inamistoso" y "tendrán ciertas consecuencias, pero no afectarán significativamente a nuestro bienestar económico", dijo Putin. El sector energético ruso se siente confiado, agregó.

"Se trata, por supuesto, de un intento de presionar a Rusia", dijo Putin. "Pero ningún país que se precie ni ningún pueblo que se precie decide nunca nada bajo presión".

Putin dijo que romper el equilibrio en los mercados globales de la energía podría provocar una subida de los precios que resultaría incómoda para países como Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta el calendario político interno de este país.

Preguntado por una información del Wall Street Journal según la cual la Administración Trump ha levantado una restricción clave sobre el uso por parte de Ucrania de algunos misiles de largo alcance proporcionados por aliados occidentales, y por unas declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre misiles domésticos con un alcance de 3.000 kilómetros, Putin dijo: "Esto es un intento de escalada".

"Pero si tales armas se utilizan para atacar territorio ruso, la respuesta será muy seria, si no abrumadora. Que se lo piensen", dijo Putin.

Con información de Reuters