Más países anuncian envíos de tanques a Ucrania y Rusia critica la "hipocresía criminal" de la OTAN

Mientras otros países -como el caso de Polonia- anunciaron en las últimas horas sus envíos de tanques a Ucrania para ser utilizados en la guerra con Rusia, el gobierno de Moscú criticó la "hipocresía criminal" de la OTAN por permitir esa cesión de armas y decir que no son parte del conflicto.

A poco de que el gobierno de Polonia anunciara el pronto envío a Ucrania de 60 vehículos pesados y otros elementos para uso bélico, la portavoz de la cancillería rusa, Maria Zajarova, respondió con dureza a declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien afirmó que la alianza no es ni será parte del conflicto en Ucrania ni tampoco enviará tropas o aviones hacia allá.

"Es increíble cómo las mismas personas pueden decir en serio que no son parte del conflicto, ya que no van a enviar infantería ni aviones. ¿Se puede suministrar tanques? Los tanques no se conducen solos, estos (vehículos) son los que están controlados por personas. Esto es una pura hipocresía, una hipocresía criminal", dijo Zajárova en una sesión informativa, reseñó la agencia Sputnik.

En el mismo sentido que Stoltenberg, Francia afirmó que no considera que el envío de armas a Kiev la convierta en parte del conflicto ucraniano, afirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores, Anne-Claire Legendre.

"No estamos en guerra con Rusia y ninguno de nuestros socios lo está. El envío de equipo (militar) a Ucrania en el ejercicio de la legítima defensa no constituye cobeligerancia", dijo.

Además, Rusia envió notas de protesta a todos los Estados que suministran armas a Ucrania, y el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.

Por otra parte, las Fuerzas Armadas ucranianas afirmaron en un mensaje en su cuenta de Facebook que en los más de once meses que lleva la guerra Rusia perdió casi 125.000 soldados, una cifra no confirmada por otras fuentes ni por Moscú, recogió la agencia de noticias ucraniana UNIAN.

Mientras tanto, continúan los combates en el este de Ucrania, donde los rusos intentan conquistar la ciudad de Vugledar, informaron hoy ambos bandos.

El jefe de la ocupación rusa en la provincia ucraniana de Donetsk, Denis Pushilin, dijo anoche que "esperaba buenas noticias" de Vugledar, una ciudad minera que antes de la guerra tenía 15.000 habitantes.

La conquista de Vugledar "cambiaría el equilibrio de fuerzas en el frente" abriendo el camino a una ofensiva hacia las ciudades de Pokrovsk y Kurakhove, más al norte, señaló Pushilin a la agencia de prensa Ria Novosti.

Uno de sus consejeros declaró a la agencia Tass que estaban en curso combates "brutales" y que las fuerzas rusas se "implantaron en el sureste y el este de la ciudad".

Por su parte, el vocero del ejército ucraniano Serguei Cherevaty, confirmó que se estaban librando "feroces combates" pero aseguró que se repelió a las fuerzas rusas.

"El enemigo está buscando una victoria en ese sector pero no lo logra gracias a los esfuerzos de las fuerzas de defensa de Ucrania", dijo Cherevaty en declaraciones a la prensa.

Ucrania afirmó esta semana que el ejército ruso, superior en cantidad de efectivos y de material, ha intensificado sus ataques en el este, sobre todo en Vugledar y Bajmut, una localidad que intentan tomar desde hace meses.

Las fuerzas rusas y las tropas del grupo paramilitar Wagner conquistaron recientemente Soledar, una pequeña ciudad de gran importancia estratégica ubicada al norte de Bajmut.

Los combates se suceden mientras Ucrania aguarda la entrega de armas prometidas por sus aliados occidentales.

El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrei Ermak, informó hoy en Telegram que Polonia enviará a Kiev 60 tanques PT-91 Twardy junto con los 14 tanques alemanes Leopard 2 anunciados previamente.

Ayer, el viceministro de Defensa polaco, Wojciech Skurkiewicz, anunció que Polonia está dispuesta a entregar 14 tanques Leopard a Ucrania en pocas semanas.

A su vez, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen al avance de las negociaciones y tendrán un impacto negativo en la situación.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó hoy que frustró una entrega de armas occidentales con un ataque masivo contra objetivos centrales.

"Como resultado del ataque fue frustrado el suministro de armas y municiones a las zonas de combates, incluidas las que enviaron países de la OTAN", dijo el vocero del ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, citado por la agencia de noticias rusa Sputnik.

El ataque ocurrió en la madrugada de ayer, poco después de que Alemania anunciara el envío de 31 tanques Leoprad 2.

Según el Estados Mayor del Ejército de Ucrania, las fuerzas rusas lanzaron ayer un total de 70 misiles en 44 ataques aéreos, 18 de ellos con el uso de drones de fabricación iraní, según recogió la agencia de noticias ANSA.

"Durante el último día, el enemigo lanzó 44 ataques aéreos, 18 con el uso de drones Shahed-136. Todos los drones kamikaze fueron derribados. El enemigo lanzó 70 misiles, 47 fueron destruidos, y llevó a cabo 125 ataques con MLRS (lanzacohetes múltiples). Desafortunadamente, civiles murieron y objetivos civiles fueron destruidos como resultado de los ataques enemigos", sostiene el informe publicado en el Facebook del Ejército ucraniano.

Por su parte, las fuerzas armadas ucranianas atacaron ayer cuatro puestos de mando rusos, dos posiciones de artillería, un depósito de municiones y otros dos objetivos "importantes" no especificados, informó la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

Con información de Télam