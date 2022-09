Erdogan dice que Rusia debe "devolver la tierra invadida" en Ucrania para lograr un acuerdo

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó hoy que Rusia debe "devolver la tierra ocupada" en el marco de la guerra en Ucrania para lograr un acuerdo de paz y aseguró que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "quiere acabar con esto lo antes posible".

"Si ha de lograrse la paz en Ucrania, por supuesto que la devolución de la tierra invadida será muy importante. Esto es lo que se espera. Es lo que se quiere. Putin ha dado determinados pasos", manifestó Erdogan en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense PBS, informó la agencia de noticias Europa Press.

"Las tierras invadidas deben ser devueltas a Ucrania", agregó el mandatario, que llegó a Nueva York el sábado pasado para participar del 77 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Además, reclamó la restitución a Ucrania de Crimea, la península del sur que Rusia anexó como territorio propio en 2014, recordó Erdogan, quien dijo estar preocupado por la minoría tártara de habla turca que vive allí.

"Le pedimos (a Putin) que devuelva Crimea a sus propietarios", anunció, si bien reconoció que "desafortunadamente, no se ha logrado dar pasos hacia adelante".

Erdogan recordó cuando se reunió con Putin en Uzbekistán, donde el mandatario ruso le mostró "que quiere acabar con esto cuando antes".

"Esa fue mi impresión, debido a que las cosas que están pasando son bastante problemáticas", remarcó y precisó que 200 presos de guerra podrían ser intercambiados próximamente, lo que calificó como un avance "significativo".

Para el mandatario turco, que logró mantener sus relaciones con Rusia y Ucrania desde el inicio de la invasión el 24 de febrero y ofreció en reiteradas oportunidades su mediación en el conflicto, "ningún líder va a reconocer a posteriori que hubo un error" y que "eso mismo puede aplicarse a Ucrania".

"Los líderes, cuando toman un camino, ven muy difícil dar marcha atrás", enfatizó e insistió en que "ninguna invasión puede ser justificada".

Manifestó su apoyo a Naciones Unidas para que investigue las denuncias sobre supuestas atrocidades cometidas por Rusia en Ucrania, incluido el hallazgo de fosas comunes y "cámaras de torturas" en la ciudad de Izium.

"A través de las actividades de la ONU debe haber luz sobre estas discusiones. Si eso no pasa, como líder de un país, es difícil explicar estos asuntos, publicar un comunicado, dado que nos llevaría a una posición en la que no se seguiría una política exterior equilibrada. No podemos posicionarnos y no sería correcto que lo hiciéramos", agregó.

"Si una investigación (de la ONU) llega a dicha conclusión (sobre la comisión de atrocidades), Putin reaccionará. No es correcto ver a Putin como una persona totalmente diferente porque esté priorizando los intereses de su país", manifestó.

En paralelo, el mandatario turco acusó a Suecia de ser "cuna del terrorismo" por su supuesto apoyo al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

"Los terroristas se han infiltrado en sus parlamentos. En Estocolmo vemos cómo se manifiestan los terroristas. Hemos dado todas las pruebas relevantes de estos sucesos a nuestros interlocutores suecos", afirmó y sostuvo que "Finlandia no es como Suecia", que "son un poco más calmados y tienen más control sobre los acontecimientos".

Turquía firmó a finales de julio un acuerdo a tres bandas con Suecia y Finlandia en virtud del cual Ankara levanta su veto a la adhesión de ambos países a la OTAN, si bien las autoridades turcas mantuvieron desde entonces que podrían volver a bloquear el acceso si no se cumplen sus exigencias.

Tras la entrevista con PBS, Erdogan participó en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde llamó a hallar una salida "digna" para todas las partes de la guerra en Ucrania.

"Juntos, debemos encontrar una solución diplomática razonable que ofrecerá a las dos partes una salida digna de la crisis", declaró el mandatario, durante su intervención.

"Seguiremos intensificando nuestros esfuerzos para poner fin a la guerra sobre la base de la integridad territorial y la independencia de Ucrania", enfatizó el mandatario, que apadrinó un acuerdo entre los dos bandos en julio pasado para permitir las exportaciones de cereal ucraniano desde el mar Negro.

Con información de Télam