El CEO de Ryanair advierte de que la guerra en Ucrania afectará a aerolíneas europeas durante años

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, habla con los medios de comunicación, antes de la Junta General Anual de la aerolínea, en Dublín, Irlanda

El consejero delegado del grupo Ryanair , Michael O'Leary, advirtió el jueves de que la guerra entre Rusia y Ucrania será un problema constante para todas las aerolíneas europeas en los próximos años, un día después de que Polonia derribara presuntos drones rusos en su espacio aéreo.

"Esto va a ser un problema permanente para todas las aerolíneas y todos los ciudadanos europeos durante los próximos años", dijo durante la junta general anual de la compañía.

O'Leary dijo que las cuestiones de seguridad se discutieron en una reunión de la junta directiva de la empresa tras el incidente del miércoles, que marcó la primera vez que se sabe que un miembro de la OTAN ha efectuado disparos durante la guerra.

El incidente afectó a los resultados de puntualidad del grupo aéreo el miércoles, añadió, y dijo que cayeron al 60% desde el 90% debido a problemas de control del tráfico aéreo.

Con información de Reuters