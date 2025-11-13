Irán pide a la ONU que responsabilice a EEUU de dirigir los ataques de Israel en junio

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, reacciona durante una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty (no aparece en la imagen), en El Cairo, Egipto

ters) -El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araghchi, pidió a las Naciones Unidas que impongan "medidas apropiadas" contra Estados Unidos e Israel por los ataques militares de junio a las instalaciones nucleares iraníes.

Araghchi dijo que el presidente Donald Trump y otros funcionarios estadounidenses tienen "responsabilidad criminal" por los ataques después de la declaración de Trump la semana pasada de que dirigió el ataque inicial de Israel contra Irán el 13 de junio.

En una carta enviada el miércoles al secretario general de la ONU, António Guterres, y al Consejo de Seguridad de la ONU, Araghchi dijo que Israel y Estados Unidos deben estar sujetos a reparaciones, incluida la restitución y compensación por el daño causado en Irán.

Los portavoces de la misión de Estados Unidos ante la ONU y de la oficina de Guterres no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Trump dijo a periodistas el 6 de noviembre que estaba "muy al tanto" del ataque inicial de Israel frente Irán.

Araghchi dijo que el comentario de Trump constituye una clara evidencia del control de Estados Unidos durante la guerra aérea de 12 días de Irán con Israel, que según los medios estatales iraníes mató a más de 900 personas, incluidos oficiales militares iraníes.

"Esto es, de hecho, sin perjuicio de la responsabilidad penal individual de todos aquellos individuos, incluso dentro del régimen israelí, involucrados en comandar, ordenar, cometer, o ayudar, instigar y ayudar de otra manera en la comisión de los crímenes de guerra", dijo Araghchi.

La exigencia de que la ONU actúe contrasta con los recientes llamamientos de los líderes estadounidenses e iraníes para que se resuelva el conflicto que mantienen desde hace décadas.

El adjunto de Araghchi dijo esta semana que Irán quiere llegar a un acuerdo nuclear pacífico con Estados Unidos.

Trump dijo el mes pasado que Estados Unidos estaba preparado para llegar a un acuerdo con Irán cuando Teherán estuviera dispuesto a hacerlo, y añadió: "La mano de la amistad y la cooperación está abierta".

