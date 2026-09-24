El presidente de China, Xi Jinping, pidió este jueves profundizar el diálogo con Estados Unidos durante su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca y advirtió sobre el riesgo de que la creciente competencia entre ambas potencias derive en un conflicto militar. El jefe de Estado del país asiático planteó la necesidad de establecer mecanismos de comunicación.

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Durante la apertura de la reunión, Xi sostuvo que Washington y Beijing deben mantener una comunicación constante pese a sus diferencias. Según planteó, ambos países pueden encontrar áreas de cooperación si avanzan en conversaciones directas y sostenidas. "Debemos coexistir en paz", afirmó el mandatario chino, quien también remarcó que la cooperación puede beneficiar a las dos potencias mientras que una confrontación tendría consecuencias negativas para ambas.

Xi hizo especial énfasis en la necesidad de mantener canales de comunicación entre las Fuerzas Armadas de ambos países. Según explicó, deberían existir mecanismos destinados a prevenir crisis y evitar que una escalada de tensiones termine en un enfrentamiento. El presidente chino volvió así sobre una idea que ya había planteado durante su encuentro con Trump en Beijing, en mayo. En aquella oportunidad, había mencionado la necesidad de que ambas potencias encontraran una forma de evitar la llamada "trampa de Tucídides". El concepto hace referencia a una situación en la que el ascenso de una potencia genera temor en otra que ocupa una posición dominante, aumentando el riesgo de una confrontación.

"Debemos fortalecer la comunicación. China y Estados Unidos tienen condiciones nacionales diferentes, pero a través de un diálogo franco, profundo y continuo, nuestros dos países pueden entenderse mejor, buscar puntos en común dejando de lado las diferencias y fortalecer la confianza mutua", dijo el jefe de Estado chino en el encuentro. "China y Estados Unidos, como dos grandes potencias, tienen mucho que ganar con la cooperación y mucho que perder con la confrontación. Nuestros ejércitos deben mantener un diálogo regular y mejorar los mecanismos de comunicación y prevención de crisis", agregó.

Antes, cuando Trump recibió a Xi Jinping, destacó que es el primer líder chino en realizar dos visitas a Estados Unidos en el cargo. "El presidente Xi y la señora Peng (la esposa) llegan en un momento importante para Estados Unidos: el 250º aniversario de nuestra fundación", expresó el republicano a la prensa presente y agregó: "El presidente Xi y yo hemos logrado avances enormes en los temas que enfrentan a nuestros dos países".

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