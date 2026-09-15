Trump atacó a la Corte Suprema de EE.UU. tras el bloqueo a su plan para restringir el voto por correo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la Corte Suprema de ese país después de que el máximo tribunal rechazara su solicitud para levantar la orden judicial que mantiene frenado su polémico plan para restringir el voto por correo. Tras el revés sufrido a pocas semanas de las elecciones legislativas de medio término en noviembre, el mandatario acusó a los magistrados de dejarse intimidar por la oposición y actuar guiados por intereses partidarios.

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A través de una publicación en su plataforma Truth Social, Trump calificó la resolución de "horrible" y "altamente política", dirigiendo sus críticas más duras hacia la actuación del cuerpo judicial. "Ciertos jueces están aterrorizados de estos demócratas enloquecidos y depravados, y son totalmente incapaces de mostrar el coraje necesario para salvar nuestra América", afirmó el presidente. La medida en cuestión responde a un decreto firmado por el jefe de Estado en marzo con el objetivo de limitar la votación postal antes de los comicios, al sostener sin evidencias que dicha modalidad es vulnerable al fraude, lo que desencadenó impugnaciones legales inmediatas por parte de estados gobernados por el Partido Demócrata. Las presentaciones judiciales argumentaron que, según la Constitución estadounidense, el control y la administración de las elecciones corresponden a las jurisdicciones estatales y no al gobierno federal.

En la resolución dictada la noche del lunes, la mayoría del máximo tribunal desestimó la pretensión de la Casa Blanca de aplicar el nuevo esquema electoral de forma inminente. En su voto de concurrencia, el magistrado conservador Brett Kavanaugh señaló que si bien el plan impulsado por la administración "puede ser legal en el largo plazo", la cercanía del proceso comicial impide su puesta en marcha inmediata. En ese sentido, el juez fundamentó que "los funcionarios electorales estatales y locales no disponen de tiempo suficiente para aplicar razonablemente la norma antes de las elecciones".

La decisión dejó al descubierto una postura dividida dentro de la propia mayoría conservadora que integra el tribunal de nueve miembros. Únicamente dos de los seis jueces de alineación conservadora manifestaron su disidencia frente al criterio mayoritario, consolidando el freno legal a las intenciones del oficialismo de alterar las reglas de sufragio antes de la cita con las urnas de noviembre.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.