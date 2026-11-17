Un ataque de las fuerzas ucranianas provocó el derrumbe de una sección del puente de Crimea, la conexión terrestre y ferroviaria que une la península con Rusia. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificó la ofensiva como "una operación sin precedentes", mientras que el Kremlin aseguró que reconstruirá la infraestructura y que quedará "mejor que antes". El hecho tomó relevancia al ocurrir apenas dos días antes de la reunión trilateral entre los presidentes Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump, que se dará en Shenzhen este jueves.

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Las imágenes difundidas por funcionarios ucranianos muestran una parte de la estructura vial destruida y sus restos sobre el agua. Según el Ejército de Ucrania, la calzada quedó "fuera de servicio" y "ningún vehículo puede atravesarla", aunque el puente ferroviario paralelo permanece en pie, con daños sólo en uno de sus arcos. Zelenski explicó que la ofensiva fue el resultado de una operación en siete fases, preparada durante varias semanas por los servicios militares y de seguridad. Según su relato, las fuerzas ucranianas "primero destruyeron progresivamente sistemas de defensa aérea, radares y equipos de guerra electrónica" rusos, para así abrir el camino hacia el objetivo principal.

La etapa final, explicó Zelenski, incluyó el lanzamiento de distintos tipos de drones y misiles de crucero Flamingo y Neptune. Según un comunicado del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), se habría trabajado "durante un mes" para neutralizar las defensas rusas. Además, afirmaron que ningún sistema militar de Moscú "puede hoy garantizar la protección de sus objetivos en los territorios ocupados".

Por su parte el Kremlin confirmó los daños estructurales y anunció que el presidente Putin ya había sido informado sobre el ataque. Además, el Comité de Investigación ruso abrió una causa penal por terrorismo contra las formaciones armadas ucranianas.

Los ataques a Ucrania resuenan tres días antes de la cumbre de Shenzhen

La ofensiva ucraniana se produjo a pocos días de la reunión diplomática trilateral que podría tener consecuencias para el desarrollo de la guerra. Los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos se encontrarán en el marco del encuentro de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La reunión fue confirmada por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores chino y tendrá como eje, según Pekín, en "el mantenimiento de la paz mundial y la estabilidad estratégica" entre las principales potencias.

Sin embargo, existen diferencias sobre los temas que llegarán a la mesa de negociación. Fuentes en la Casa Blanca, aseguraron que Trump pretende discutir la reducción de los arsenales nucleares y la guerra en Irán, aunque funcionarios estadounidenses adelantaron que no está previsto abordar el conflicto en Ucrania. Putin, por su parte, buscaría mantener abierta la negociación sobre la guerra, mientras que Xi querría, en principio, reservar ese tema "a Europa" al calificarlo como "un conflicto europeo". Esto mismo lo dijo también el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, hace algunos días atrás.

"Xi señaló explícitamente que se trata de un conflicto europeo en el que los europeos también deben estar en la mesa", dijo Steinmeier a la cadena ARD.

El puente de Crimea, un objetivo estratégico para Moscú

El puente de Kerch, de 19 kilómetros de extensión, es una de las principales vías de comunicación entre Rusia y la península de Crimea. Funciona como una ruta fundamental para trasladar combustible, municiones, equipamiento y personal militar hacia las posiciones rusas en el sur de Ucrania.

La infraestructura fue construida por Rusia después de la anexión de Crimea en 2014 y se convirtió en uno de los proyectos emblemáticos de Putin. El mandatario participó personalmente de su inauguración en mayo de 2018, cuando atravesó el puente al volante de un camión de fabricación rusa. La obra tuvo un costo estimado de 3.600 millones de dólares.

Para Ucrania, el puente representa uno de los principales símbolos de la ocupación rusa. Kiev ya había intentado inutilizarlo en otras oportunidades, incluido un atentado con explosivos en octubre de 2022. La nueva ofensiva, sin embargo, provocó daños estructurales de mayor magnitud y puso contra las cuerdas a la capacidad de Moscú para sostener sus conexiones logísticas con la península.

El impacto sobre el abastecimiento militar todavía depende de cuánto tiempo demande la reparación. Rusia conserva un corredor terrestre a través de los territorios ocupados de Zaporiyia y Jersón, aunque esas rutas también están expuestas a los ataques ucranianos. Los servicios de ferry por el estrecho de Kerch constituyen otra alternativa, aunque tienen una capacidad limitada.

La respuesta de Rusia y los ataques sobre Kiev

El ataque contra el puente se produjo en medio de una nueva escalada de ofensivas cruzadas. Durante la misma noche, Rusia lanzó misiles contra Kiev y dañó los puentes Norte y Sur sobre el río Dniéper. El alcalde de la capital ucraniana, Vitaliy Klitschko, informó además sobre interrupciones en los servicios de calefacción y agua y daños en infraestructura crítica.

Desde Moscú, el portavoz presidencial Dmitri Peskov, prometió que la infraestructura será reconstruida y no descartó que el ataque pudiera estar relacionado con la próxima reunión de Putin con Donald Trump y Xi Jinping en China. El encuentro trilateral está previsto para el 19 de noviembre en Shenzhen.

En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber derribado 2.256 drones ucranianos en dos días, aunque las cifras oficiales de interceptaciones no pudieron ser verificadas de manera independiente.