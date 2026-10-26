"Traigan al gorila de Milei", así fue el canto que sonó en el bunker de Lula tras vencer a Bolsonaro

El clima de euforia desbordaba las paredes del bunker de Lula Da Silva, la mística del movimiento popular latinoamericano se hizo sentir con fuerza en el búnker de apoyo. Sin embargo, la celebración no solo estuvo atravesada por el respaldo al líder del Partido de los Trabajadores (PT), sino que también se escuchó un grito de ¨traigan al gorila de milei para que vea¨

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A puro ritmo de bombo y fiesta, los militantes y simpatizantes argentinos concentrados en el lugar transformaron el espacio de celebración internacional en una trinchera de resistencia contra el programa de ajuste de Javier Milei. Con consignas eufóricas, los presentes se unieron en un grito dedicado directamente al libertario que llamó la atención de los periodistas que estaban presentes. Las imágenes registran el fervor militante donde se entonaban estrofas dirigidas al Presidente argentino, remarcando la unidad regional frente al avance de la extrema derecha en el continente. Vale decir que Javier Milei reveló un fuerte apoyo a Flavio Bolsonaro y que durante todo este tiepo estuvo a favor del hijo de Jair

Las comparaciones de Flávio con Milei que hizo Lula

De forma incisiva, Lula cruzó más de una vez a Flávio comparándolo con el presidente argentino. El senador liberal le respondió que cuando él menciona a Milei, lo hace “por sus logros en economía”.

“Cuando yo hablo de Milei lo digo porque el agarró el gobierno con más de 200 puntos de inflación, arregló la economía y reparó el daño que había en su país con 20 años de gobiernos de izquierda. La izquierda destruyó a Argentina, así como yo voy a tener que reparar el daño que usted y el PT dejaron para las próximas generaciones en Brasil”, aseguró Flávio durante el primer bloque del debate, en el momento de los cruces.