Muere surfista tras ser mordido por un tiburón en una playa de Sídney

Un surfista atacado por un tiburón de gran tamaño en una playa de Sídney murió a consecuencia de sus heridas, informó el sábado la policía, en el primer incidente de este tipo en más de tres años y medio, lo que provocó el cierre de varias playas.

La víctima fue atacada a unos 100 metros de la orilla mientras practicaba surf con unos amigos por la mañana en la playa de Long Reef, al norte de la capital del estado australiano de Nueva Gales del Sur, informó la policía.

Fue sacado del agua por otros surfistas, pero había perdido demasiada sangre y murió en el lugar, dijo el superintendente de policía John Duncan, de la unidad de Playas del Norte de Sídney.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Había sufrido lesiones catastróficas", sostuvo Duncan en una rueda de prensa televisada sobre el experimentado surfista experimentado.

Se recuperaron dos secciones de una tabla de surf y se llevaron a examinar, añadió la policía.

Aún no se sabe qué especie de tiburón fue la responsable del ataque, según las autoridades. Socorristas en motos acuáticas vigilaban las playas en busca del animal, informó el Consejo de Playas del Norte en un comunicado.

La muerte es la primera consecuencia de un ataque de tiburón en la ciudad más poblada de Australia desde que un nadador en una playa en febrero de 2022 se convirtió en la primera víctima mortal de este tipo en Sídney desde 1963.

En 2025 ocurrieron otros tres ataques mortales de tiburones en Australia, según datos del operador estatal del zoológico Taronga de Sídney. En marzo, un tiburón mató a un surfista en aguas poco profundas de una remota playa de Australia Occidental.

Con información de Reuters