Peña habló en sus redes y confirmó que se presentará al juicio político: "Ejerceré mi derecho"

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó que se presentará en el Congreso por el proceso de juicio político que se puso en marcha este jueves y se extenderá, al menos, hasta el viernes. Lo hizo a través de un posteo en su cuenta de X, en el que aseguró que ejercerá su derecho a la defensa. En paralelo, sostuvo que responderá "con argumentos y pruebas" y que pretende colaborar con las instituciones "para esclarecer las responsabilidades" en el caso de Ueno Bank.

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Con un tono dramático, Peña reconoció que el país atraviesa horas de "preocupación e incertidumbre" y trató de transmitir un mensaje de tranquilidad frente al caos político e institucional. Sin embargo, dejó en claro que no desistirá de participar en el procedimiento, incluso cuando, según afirmó, algunos sectores ya adelantaron cuál será su posición sobre el resultado.

"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", expresó el mandatario paraguayo en su publicación. Y agregó: "Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo".

Peña aseguró que colaborará con la investigación y habló de los ahorristas

En su mensaje, el presidente paraguayo también manifestó que colaborará plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca el caso y se determinen las eventuales responsabilidades penales. En ese sentido, aseguró que aportará toda la información que le sea requerida y sostuvo que quienes hayan infringido la ley "deberán responder ante la Justicia".

"La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley", afirmó Peña, en medio de los cuestionamientos políticos y judiciales que rodean el caso de Ueno Bank.

Uno de los puntos centrales de su publicación estuvo dedicado a la situación de los ahorristas afectados. El mandatario insistió en que la recuperación de los fondos no puede quedar condicionada al desenlace del juicio político ni a su continuidad al frente del Ejecutivo.

"El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas", remarcó.

Peña intentó desmarcarse del conflicto al afirmar que su prioridad fue impulsar, dentro del marco legal y en coordinación con las instituciones responsables, "las medidas necesarias" para que los afectados puedan recuperar sus ahorros. Además, planteó que el esclarecimiento de los hechos y la resolución de los pagos deben avanzar de manera simultánea.

Al final del mensaje, Peña pidió a la ciudadanía preservar la calma y la paz, y aseguró que respetará el resultado del proceso, "cualquiera sea su desenlace".

"Mi suerte personal no está por encima del Paraguay", sostuvo. Y concluyó: "Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas".