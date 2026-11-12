Transportistas chilenos paran las rutas del país en rechazo a la suba del combustible

Mientras la desaprobación del presidente chileno José Antonio Kast cae a un nuevo mínimo histórico de 24% según la medición de Criteria, un conjunto de pequeños y medianos transportitas pararon las principales rutas del país en reclamo por el alza de los precios de los combustibles, una consecuencia directa de la guerra en el estrecho de Ormuz. Las protestas empezaron masivamente el martes y ayer el Gobierno respondió con un congelamiento del precio del combustible por tres meses, lo que consideraron insuficiente y por eso este jueves volvieron a cortar las rutas.

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Según reportó el medio chileno BioBio, los cortes de este jueves afectan principalmente a la Autopista Central, en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana. Entre los que impulsan la medida de fuerza se destaca la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta), que reúne a cerca de 800 transportistas de la región de Valparaíso, donde su ubican los principales puertos del país.

Las dos principales organizaciones de transporte no se adhieren

La característica de este paro es que no cuenta con la participación de las principales organizaciones del sector, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), que si bien se desmarcaron sí apoyan parte de las reivindicaciones. De hecho hoy fueron recibidos por autoridades de La Moneda y ratificaron su postura. “Hay una anarquía, aparece un cacique por todas partes”, dijeron en la reunión según citó BioBio.

El titular de la CNDC, Juan Araya, dijo siempre hasta del lado del "diálogo" y criticó a los pequeños y medianos transportistas que encabezan el paro: "Es muy fácil hacer un paro, nos paramos y citamos 10 camiones aquí a La Moneda y salimos en todos los canales, pero lo importante es el diálogo, conversar, porque es muy fácil partir con un paro y después, ¿cómo nos bajamos?”. Consultado por si serán parte de las movilizaciones, el dirigente gremial contestó: “No, porque nosotros acordamos como confederación, por lo menos, y tuvimos la semana pasada, de no participar en ninguna cosa, porque hay una anarquía, aparece un cacique por todas partes. Entonces, si tú no tienes una cabeza o una conducción en la cuestión”

El paro se siente también en Bolivia

Este jueves, el transporte pesado de Bolivia se declaró en emergencia debido a los "perjuicios" que sufren sus afiliados por tercer día consecutivo debido a los bloqueos de carreteras que cumplen los camioneros en Chile en las carreteras internacionales en rechazo al aumento del precio de los combustibles.

En una rueda de prensa, el presidente de la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran), Álvaro Ayllón, dijo que los transportistas bolivianos están retenidos con sus camiones en las ciudades chilenas de Arica, Iquique y Antofagasta, por cuyos puertos se mueve el comercio internacional de Bolivia. "Más de 700 camiones están en Arica e Iquique a la espera de que se soluciones el problema. No existe acceso a los puertos y tampoco pueden ir a los puntos de descarga", sostuvo Ayllón.

Así es como el conflicto va escalando y no solo afecta dentro de las fronteras del país andino, uno de los más largos del mundo y que no tiene un sistema ferroviario para sortear la crisis sino que ya afecta al país vecino.

El presidente de Chile criticó a los pequeños y medianos transportistas y los mandó a trabajar para "sacar el país adelante". "No volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación", se quejó Kast en alusión a la ola de protestas que vivió Chile en 2019.