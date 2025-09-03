Tras un corte de pelo que saltó a los titulares, el juego de Alcaraz llama la atención en Nueva York

Tenis - Abierto de EEUU - Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos - 2 de septiembre de 2025. El español Carlos Alcaraz en acción durante su partido de cuartos de final contra el checo Jiri Lehecka

El corte de pelo de Carlos Alcaraz fue el tema de conversación del Abierto de Estados Unidos cuando comenzó su búsqueda de un segundo título, pero a 10 días del inicio del último grand slam del año, es el tenis del español el que está llamando la atención en Nueva York.

El talento generacional del jugador de 22 años está llamado a llevar el deporte adelante junto al número uno del mundo, Jannik Sinner, a medida que se acerca el final de una era dorada para el juego, con su perfil ahora a un nivel en el que incluso un corte de pelo es noticia.

El cinco veces campeón de grand slam se metió en semifinales el martes en Flushing Meadows con una victoria en sets corridos sobre Jiri Lehecka, una victoria que celebró con su ya característica celebración del swing de golf para deleite de los aficionados en el estadio Arthur Ashe.

"Creo que es probablemente lo más emocionante del tenis en estos momentos", dijo el estadounidense Ben Shelton, número seis del mundo.

"Su forma de jugar, de interactuar con el público, ilumina la pista. Con su sonrisa, disfruta cuando se divierte".

"Es muy peligroso desde cualquier posición de la pista. Impredecible. Es muy divertido verle, al 100%. Estoy 100% seguro de que a los aficionados aquí en Nueva York les está encantando".

Las entradas para ver a Alcaraz en acción en Nueva York son como oro en polvo e incluso sus sesiones de entrenamiento están abarrotadas.

Los aficionados hacen largas colas solo para verle pelotear, lo que a menudo atrae a más público que algunos de los partidos de la primera ronda en las pistas exteriores de Flushing Meadows.

Los precios de las entradas de las primeras sesiones en Flushing Meadows se dispararon para el partido de tercera ronda de Alcaraz contra Luciano Darderi y el murciano se mostró preocupado por lo mucho que algunos de sus aficionados tenían que pagar por verle.

"El tenis también es un negocio, es demanda y oferta", dijo. "Me gustaría que las entradas no fueran tan caras, sobre todo para la gente que no se las puede permitir, pero es lo que hay".

"EFECTO ALCARAZ"

Alcaraz dijo antes en el torneo que la recepción se siente un poco diferente en Nueva York este año.

"Siento que la gente me reconoce más por la calle, me paran más, no puedo pasear tanto como me gustaría", dijo.

"Me encanta jugar aquí, me encanta recibir el cariño de la gente de aquí, intento mostrar cosas diferentes para que se lo pasen bien.

"Creo que la reacción cada vez que hago algo diferente o un buen punto es el doble de fuerte en comparación con otros lugares. Es un cariño especial".

Su principal rival, Sinner, reconoció el "efecto Alcaraz" asegurando que el deporte está en mejor situación con él cerca y luchando por los títulos más importantes.

"Es un gran favorito en todos los torneos en los que juega porque tiene muchas soluciones y estilos de juego que puede aportar y con los que puede resolver problemas", dijo el número uno del mundo.

"Hay muchas cosas que hacen que sea tan difícil jugar contra él, pero es fantástico para este deporte. Es bueno tener a alguien como Carlos, entretenido y genial de ver, y eso es lo que le gusta a la gente. Es genial tenerlo".

Con Alcaraz y Sinner en camino hacia lo que sería un tercer gran duelo consecutivo entre ambos, está claro que el talentoso dúo está facilitando a los aficionados la entrada en una nueva era en la que Novak Djokovic es el último de los "Tres Grandes" que sigue en activo.

"A sus 22 años, Alcaraz es el chico con más talento que he visto nunca en una pista de tenis", dijo recientemente el gran estadounidense John McEnroe en ESPN.

"Eso es más que Roger Federer, Rafa Nadal y (Novak) Djokovic, por los que siento un gran respeto. Este tipo es asombrosamente bueno cuando juega. Uno de los tipos más rápidos que ha estado en la pista, una personalidad increíble, su actitud es asombrosa".

Con información de Reuters