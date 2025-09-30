El Abierto de Francia de Tenis seguirá contando con jueces de línea en 2026

Abierto de Francia

ters) -El Abierto de Francia seguirá utilizando jueces de línea en la edición de 2026 a pesar de que los otros tres Grand Slams ya han cambiado a un sistema de Llamada Electrónica de Línea (ELC, por sus siglas en inglés), dijo la Federación Francesa de Tenis.

El sistema ELC se desplegó por primera vez como experimento en las Finales Next Gen de la ATP de Milán en 2017 antes de ser adoptado más ampliamente durante la pandemia de COVID-19.

El circuito ATP ha implementado el sistema en todos sus eventos a partir de esta temporada, y mientras que el Abierto de Australia, el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon ahora confían en la tecnología, Roland Garros está optando por mantener el elemento humano durante al menos otro año.

La Federación Francesa de Tenis (FFT) afirmó que sus árbitros habían ofrecido un alto nivel de arbitraje en el torneo.

"Para el próximo Roland Garros, la FFT seguirá destacando la excelencia del arbitraje francés, reconocida en todo el mundo, y que aporta una satisfacción total a la organización del torneo", dijo el lunes.

En la edición de 2025 del Abierto, 404 árbitros estuvieron presentes, de los cuales 284 procedían únicamente de Francia.

En Roland Garros, los jueces de línea pueden inspeccionar las huellas que deja la pelota en el polvo rojo para ayudarles a tomar decisiones, aunque sigue habiendo margen para el error humano.

El sistema ELC,, que se ha desarrollado para tener en cuenta las diferencias entre las superficies de hierba, tierra batida y pista dura, también está disponible ahora en una gama más amplia de torneos por debajo de los Grand Slams y los circuitos de élite.

A pesar de estar extendido, el sistema recibió críticas en Wimbledon este año debido a mal funcionamiento, mientras que algunos jugadores quedaron desconcertados por las decisiones del ELC durante los torneos de tierra batida en Madrid y Stuttgart.

Con información de Reuters