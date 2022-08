China impuso sanciones a 7 líderes taiwaneses "independentistas"

A la visita de Pelosi, le siguió otra de varios congresistas de EEUU este fin de semana. Además, Beijing mantiene sus ejercicios militares en la zona. La tensión no afloja.

La tensión no cede en Asia. Tras una nueva visita de congresistas estadounidenses a Taiwán y renovados ejercicios militares chinos en la zona este fin de semana, el Gobierno comunista impuso este martes sanciones a siete líderes y legisladores taiwaneses a los que acusó de ser "incondicionales del independentismo". Estas sanciones no les permitirán mantener negocios y entrar a China

"Durante algún tiempo, unos pocos elementos separatistas acérrimos, por sus propios intereses, han llegado a coludir con fuerzas externas en provocaciones que abogan por la independencia de Taiwán", informó un vocero del Gobierno a la agencia estatal de noticias Xinhua. "Han instigado deliberadamente enfrentamientos a través del estrecho de Taiwán y han socavado imprudentemente la paz y la estabilidad en la región".

Entre los sancionados están la embajadora de facto de Taiwán en Estados Unidos (Washington formalmente no reconoce a la isla), Hsiao Bi-khim, el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Wellington Koo, y políticos del gobernante Partido Progresista Democrático de Taiwán, según informó la Oficina de Asuntos de Taiwán en Beijing. Ya habían sido sancionado antes el primer ministro, Su Tseng-chang, al ministro de Asuntos Exteriores, Joseph Wu, y al presidente del Parlamento, You Si-kun.

En concreto, estas sanciones significan que ninguno de ellos podrá ingresar al territorio de China y las regiones semiautónomas de Hong Kong y Macao, además que ninguna empresa o entidad inversora vinculado a ellos podrá hacer negocios en estos mismo territorios. Los dirigentes de la isla no visitan China; sin embargo, los negocios entre los capitales taiwanses y la llamada China continental son muy usuales.

La Cancillería de Taiwán rechazó de inmediato las sanciones y aseguró que su democracia "no puede ser interferida por China".

Este intercambio es el último episodio de una escalada diplomática y bélica que se desató tras la visita oficial este mes de la titular de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, a Taiwán, pese a las advertencias de China.

China considera que Taiwán es su propio territorio y no un país separado y, desde los años 70, Estados Unidos reconoce a Beijing como el único Gobierno chino legítimo. Al tomar esa decisión, Washington no mantener relaciones diplomáticas formales con la isla y limitarlas solo a cooperación comercial y cultural y contactos no oficiales.

Sin embargo, Taiwán sigue siendo un aliado estratégico de Estados Unidos en la región, especialmente en su política de contención a China.

Con información de Reuters