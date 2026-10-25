El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este domingo al evitar pronunciarse sobre el balotaje de las elecciones en Brasil, que enfrenta al senador Flávio Bolsonaro con el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Al salir de la Casa Blanca, el republicano se negó a respaldar públicamente a alguno de los candidatos, aunque aseguró que sigue de cerca la contienda.

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Consultado por los periodistas sobre la segunda vuelta presidencial brasileña, Trump evitó expresar su preferencia por alguno de los candidatos. "No quiero entrar en ese tema", respondió el mandatario estadounidense, sin profundizar sobre su posición frente a la disputa entre Lula y Flávio Bolsonaro.

Sin embargo, el presidente norteamericano agregó que su gobierno sigue de cerca el desarrollo de los comicios. "Estamos atentos", afirmó al retirarse de la Casa Blanca.

La respuesta de este domingo contrasta con las declaraciones que Trump había realizado después de la primera vuelta electoral, celebrada el 4 de octubre. En aquella oportunidad, el mandatario estadounidense destacó el desempeño de Flávio Bolsonaro, quien se impuso por un margen estrecho sobre Lula. Consultado por la prensa en Washington, calificó el resultado como "una gran victoria". "Muy ajustada, pero impresionante, la verdad", sostuvo Trump al referirse al desempeño del senador brasileño.

El presidente estadounidense también describió el resultado como "increíble" y anticipó que la definición sería reñida. "Creo que será una elección muy ajustada. Creo que las elecciones de Brasil estarán muy reñidas", analizó.

Donald Trump evitó posicionarse por Luiz Inácio Lula da Silva o Flávio Bolsonaro.

La relación de Donald Trump con Jair y Flávio Bolsonaro

La cautela del presidente estadounidense se produce en medio de una relación política estrecha entre Trump y la familia Bolsonaro, que volvió a quedar bajo la lupa en la recta final de la campaña brasileña. El expresidente Jair Bolsonaro, referente de la derecha brasileña, mantuvo afinidad política e ideológica con Trump durante sus respectivos mandatos.

Una investigación de Reuters publicada el 24 de octubre de 2026 aportó nuevos detalles sobre el vínculo entre ambos sectores. Según el medio, dos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense impulsaron iniciativas para favorecer el regreso de la familia Bolsonaro al poder y respaldaron medidas de presión contra el gobierno de Lula. La investigación se basó en testimonios de diez funcionarios y ex funcionarios estadounidenses.