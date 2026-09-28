En España, el Sindicato de Inquilinas cruzó a Sánchez: "No vamos a consentir migajas"

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, lanzó un duro aviso al Ejecutivo español en vísperas del debate sobre el nuevo decreto de vivienda, al asegurar que la organización no va a consentir "migajas ni medidas vacías" y exigir que el denominado "decreto Maricarmen" sea aprobado "íntegramente" por tratarse de una regulación "de mínimos". Desde la acampada instalada en la céntrica Puerta del Sol, la referente social rechazó de plano la posibilidad de que la norma incluya incentivos o bonificaciones fiscales para los arrendadores, reclamando al mismo tiempo la consolidación de los contratos de alquiler indefinidos.

{{{htmlAmp}}}

En un mensaje dirigido directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vocera supeditó la impronta política del Gabinete a la decisión que se adopte en la reunión ministerial de este martes. Del Río advirtió que si el Ejecutivo no saca adelante la norma bajo las condiciones planteadas, quedará demostrado que la administración "que se dice progresista" prefiere legislar "a favor de los buitres". En esa línea, interpeló al mandatario cuestionando si piensa gobernar "a favor de las vidas inquilinas" o si por el contrario optará por "colocarse del lado de los fondos buitre y del rentismo", al tiempo que recordó que existen "fuerzas suficientes en la izquierda parlamentaria" para convalidar las exigencias del sector.

Pese a la incertidumbre sobre la postura que adoptará la alcaldía madrileña encabezada por el 'popular' José Luis Martínez Almeida respecto de la permanencia del campamento, el sindicato confirmó que la protesta en la Puerta del Sol se mantiene "estable" y sin registrar contratiempos. Del Río aclaró además que el movimiento cuenta con "fuerza suficiente" para sostener la ocupación del espacio público más allá del martes en caso de que el proyecto oficial no contemple sus reclamos históricos, enfatizando que el camino en la conquista del derecho a la vivienda continuará firme independientemente del formato que adopten las movilizaciones.

Por otra parte, la dirigente se refirió a los episodios vividos en la acampada tras la irrupción del activista de extrema derecha Bertrand Ndongo, manifestando su orgullo por la reacción colectiva que permitió expulsar a "los fascistas" para preservar el foco de atención sobre la "minoría rentista especuladora". Del Río enfatizó que ese sector representa al verdadero adversario de las familias inquilinas y concluyó que el movimiento no se dejará distraer por ningún "influencer de poca monta", ratificando que la prioridad absoluta seguirá siendo la lucha contra los grupos económicos que lucran con el acceso a la propiedad.

Con información de EuropaPress.