La rápida propagación de la gripe aviar en Europa hace temer una nueva crisis

FOTO DE ARCHIVO. Un especialista con traje protector saca una tina llena de grullas que se cree que murieron debido a una cepa de gripe aviar altamente contagiosa, cerca de Linum, al norte de Berlín, Alemania

24 oct (Reuters) -La gripe aviar se está extendiendo rápidamente por Europa mientras se registra el mayor número de países en al menos una década que han notificado los primeros brotes, lo que hace temer que se repitan crisis pasadas que llevaron al sacrificio de decenas de millones de aves y al aumento de los precios de los alimentos.

La propagación de la gripe aviar de alta patogenicidad, comúnmente llamada gripe aviar, preocupa a los gobiernos y al sector avícola por la mortandad que puede causar en las aves, la posibilidad de que se impongan restricciones comerciales y el riesgo de una nueva pandemia.

La enfermedad, propagada principalmente por aves silvestres migratorias, causó 56 brotes en 10 países de la UE y Reino Unido entre agosto y mediados de octubre, sobre todo en Polonia —el mayor productor avícola de la UE—, España y Alemania, según informó una plataforma del organismo francés de vigilancia zoosanitaria, conocida como ESA.

Es la primera vez en al menos una década que la gripe aviar se extiende a 10 países tan rápido en la temporada, aunque el número total de brotes sigue siendo inferior al de 2022, cuando el bloque registró la peor crisis de gripe aviar de su historia.

El año pasado hubo 31 brotes en nueve países durante el mismo periodo.

"Todos estos casos en Europa muestran que el virus está lejos de desaparecer", dijo Yann Nedelec, director del grupo avícola francés Anvol.

AVES DE CORRAL BAJO TECHO ANTE LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS

Desde el último informe de la Plataforma ESA, Bélgica y Eslovaquia notificaron esta semana sus primeros casos de gripe aviar de la temporada, según informó el miércoles la Organización Mundial de Sanidad Animal, lo que llevó a Bélgica a ordenar que todas las aves de corral se mantuvieran bajo techo.

En Francia, otro gran productor de aves de corral, también surgieron otros dos brotes, según informó el martes el Ministerio de Agricultura, que ordenó el confinamiento de las aves argumentando que habían aumentado los brotes en España y Alemania. El año pasado la orden llegó en noviembre y en diciembre del año anterior.

El riesgo de gripe aviar para el ser humano sigue siendo bajo, ya que la mayoría de las personas infectadas han estado en estrecho contacto con animales infectados, pero es necesario vigilar el virus, ya que se propaga cada vez más a los mamíferos, según la Organización Mundial de la Salud.

Francia ha iniciado su tercera campaña anual de vacunación contra la gripe aviar de los patos de granja, convirtiéndose en el primer gran exportador de aves de corral en hacerlo a escala nacional. Esta medida ha servido para frenar la enfermedad.

La gripe aviar también ha afectado a Estados Unidos y Asia. En EEUU se sacrificaron más de 180 millones de aves, lo que afectó a los precios de los huevos e infectó a vacas lecheras y personas.

Brasil, el mayor exportador de aves de corral del mundo, se enfrentó a un brote, pero ahora se encuentra libre de gripe aviar. Japón notificó esta semana su primer caso de la temporada.

Con información de Reuters