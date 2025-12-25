Rusia compara el bloqueo estadounidense a Venezuela con la piratería

Imagen de archivo de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zajárova, durante una rueda de prensa en Moscú, Rusia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo ‍el jueves ⁠que Estados Unidos está reviviendo la piratería y el bandidaje en el mar Caribe al bloquear a Venezuela y dijo que espera que el pragmatismo ‌del presidente estadounidense Donald ⁠Trump ayude ⁠a evitar un desastre.

"Hoy somos testigos de una completa anarquía ‍en el mar Caribe, donde se están ⁠reviviendo el robo ‌de propiedad ajena, es decir, la piratería, y el bandidaje, olvidados desde hace mucho tiempo", ‌dijo ‌sobre la situación la portavoz ministerial María Zajárova.

"Abogamos de forma sistemática por una desescalada", ​señaló. "Esperamos que el pragmatismo y la racionalidad del presidente estadounidense Trump permitan encontrar soluciones mutuamente aceptables para las partes en el marco de ‍las normas jurídicas internacionales".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Confirmamos nuestro apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Nicolás Maduro dirigidos a proteger ​la soberanía y los intereses nacionales, y a mantener el ​desarrollo estable y seguro de su país", agregó.

(Reporte ⁠de Dmitry Antonov; escrito por Gleb Stolyarov; editado en español por Carlos Serrano)