Rusia compara el bloqueo estadounidense a Venezuela con la piratería

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo el jueves que Estados Unidos está reviviendo la piratería y el bandidaje en el mar Caribe al bloquear a Venezuela y dijo que espera que el pragmatismo del presidente estadounidense Donald Trump ayude a evitar un desastre.
"Hoy somos testigos de una completa anarquía en el mar Caribe, donde se están reviviendo el robo de propiedad ajena, es decir, la piratería, y el bandidaje, olvidados desde hace mucho tiempo", dijo sobre la situación la portavoz ministerial María Zajárova.
"Abogamos de forma sistemática por una desescalada", señaló. "Esperamos que el pragmatismo y la racionalidad del presidente estadounidense Trump permitan encontrar soluciones mutuamente aceptables para las partes en el marco de las normas jurídicas internacionales".
"Confirmamos nuestro apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Nicolás Maduro dirigidos a proteger la soberanía y los intereses nacionales, y a mantener el desarrollo estable y seguro de su país", agregó.
(Reporte de Dmitry Antonov; escrito por Gleb Stolyarov; editado en español por Carlos Serrano)