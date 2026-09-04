Qué son Rockhopper y Navitas, las petroleras británica e israelí que buscan extraer petróleo en Malvinas

Las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum encabezan el proyecto Sea Lion, una iniciativa de extracción de petróleo offshore en la Cuenca de las Malvinas Norte. El megaproyecto, que prevé una inversión millonaria para extraer cientos de millones de barriles de crudo, se encuentra en el centro de las disputas geopolíticas y legales entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.

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Qué es Rockhopper Exploration

Fundada en 2004 en el Reino Unido, Rockhopper Exploration Plc es una firma de exploración de petróleo y gas cotizada en el mercado AIM de Londres. La compañía cobró notoriedad global en 2010 al confirmar el descubrimiento comercial de hidrocarburos en el prospecto Sea Lion, ubicado a unos 215 kilómetros al norte del archipiélago de las Islas Malvinas.

A lo largo de los años, la firma británica buscó socios estratégicos con suficiente capital para concretar la fase de desarrollo e infraestructura submarina, un proceso ralentizado por la volatilidad del precio internacional del crudo y las advertencias legales dispuestas por la Cancillería argentina.

A esta complejidad se suma la reciente diversificación de su estructura accionaria, donde fondos de inversión de origen israelí han incrementado fuertemente su presencia hasta concentrar un 20% del capital de la compañía británica. Según la información remitida a la Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange), la nómina de sus principales accionistas institucionales se conforma de la siguiente manera:

Noked Capital (Israel): Cuenta con un 9,3% de participación (79.004.742 acciones).

Aedos Advisers (Reino Unido): Posee el 7,8% (67.573.228 acciones), firma vinculada al inversor británico Jon Paul Wood.

Brosh Funds (Israel): Mantiene un 6,0% (51.976.760 acciones).

ION Fund Management (Israel): Amplió recientemente su posición, alcanzando el 4,6% (48.638.606 acciones).

Esta entrada masiva de fondos israelíes en el accionariado de Rockhopper no solo refuerza la presencia financiera de ese país en el proyecto, sino que añade una capa de complejidad estratégica para cualquier eventual acción judicial argentina, al enfrentarse a un entramado diversificado de fondos de cobertura globales.

Qué es Navitas Petroleum

Navitas Petroleum es un grupo energético de origen israelí que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv (TASE). Especializado en el desarrollo de activos no operados de gran escala e infraestructura offshore (con presencia en el Golfo de México y Estados Unidos), Navitas adquirió el 65% de participación operadora en el proyecto Sea Lion, dejando a Rockhopper con el 35% restante.

La llegada de la firma israelí reactivó los plazos de financiación y estudios de viabilidad para la instalación de una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).

Proyecto Sea Lion: claves, cifras y ubicación

El yacimiento Sea Lion representa la mayor reserva hidrocarburífera identificada hasta el momento en la cuenca al norte de las Islas Malvinas.

Concepto Detalle técnico Ubicación Cuenca de las Malvinas Norte (Licencias PL032 y PL033) Operador principal Navitas Petroleum (65%) Socio minoritario Rockhopper Exploration (35%) Recursos estimados Más de 500 millones de barriles de crudo recuperables Producción proyectada Entre 50.000 y 80.000 barriles diarios en su fase inicial

La postura de la Argentina y el marco legal

El Gobierno argentino mantiene una posición firme respecto a las actividades petroleras no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina. Bajo la Ley de Hidrocarburos 26.659 (y sus modificaciones), se establecen sanciones penales, administrativas e inhabilitaciones comerciales para cualquier empresa que realice operaciones de exploración o explotación sin permiso expreso de la Secretaría de Energía de la Nación.

Mediante las resoluciones 133/2012 y 456/2013, el Estado argentino declaró las actividades de Rockhopper e inhabilitó formalmente a la empresa y a sus socias (incluyendo a Navitas) al calificar sus operaciones de exploración como ilegítimas y clandestinas, impulsando acciones diplomáticas y judiciales internacionales para restringir su acceso a mercados financieros y proveedores globales del sector oil & gas.