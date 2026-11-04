Resultados de las elecciones de 2026 en Estados Unidos: estado por estado, quién ganó en la Cámara de Representantes

La renovación total de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (435 bancas) pone en juego el equilibrio de poder en Washington en estas elecciones de medio término. Para obtener o mantener el control de la Cámara Baja se requiere una mayoría de 218 bancas.
A continuación, la cobertura individual de los 50 estados que eligen representantes en esta jornada electoral, detallando sus distritos clave y los candidatos destacados donde la atención política está puesta durante el recuento:
Panorama estado por estado (Cámara de Representantes)
Alabama
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Distritos en juego: 7 distritos.
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Candidato clave: En el Distrito 2, Shomari Figures (Demócrata - Incumbente) busca revalidar la banca ante el impulso del Partido Republicano.
Alaska
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Distrito en juego: Distrito único (At-large).
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Candidato clave: Nicholas Begich (Republicano - Incumbente) defiende el escaño ante competidores independientes.
Arizona
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Distritos en juego: 9 distritos.
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Candidato clave: En el Distrito 1, Amish Shah (Demócrata) encabeza una de las competencias más ajustadas del sudoeste.
Arkansas
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Distritos en juego: 4 distritos.
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Panorama: Dominio tradicional del Partido Republicano en sus distritos de perfil rural y agrícola.
California
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Distritos en juego: 52 distritos.
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Candidatos clave:
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Distrito 1: James Gallagher (Republicano) vs. Rose Yandell (Demócrata).
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Distrito 3: Kevin Kiley (Independiente/GOP) vs. Jessica Morse (Demócrata).
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Distrito 41: Ken Calvert (Republicano) vs. Will Rollins (Demócrata).
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Distrito 48: Darrell Issa (Republicano) vs. Stephen Houlahan (Demócrata).
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Carolina del Norte
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Distritos en juego: 14 distritos.
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Candidato clave: Jamie Ager, demócrata, gana el distrito 11 de Carolina del Norte.
Carolina del Sur
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Distritos en juego: 7 distritos.
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Panorama: Predominio de la bancada conservadora en la mayoría de sus distritos.
Colorado
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Distritos en juego: 8 distritos.
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Panorama: Fuerte atención en el Distrito 8 por los estrechos márgenes registrados en comicios previos.
Connecticut
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Distritos en juego: 5 distritos.
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Panorama: Bastión donde el Partido Demócrata busca sostener la totalidad de sus bancas.
Dakota del Norte
-
Distrito en juego: Distrito único (At-large).
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Panorama: Elección directa para la banca representativa del estado.
Dakota del Sur
-
Distrito en juego: Distrito único (At-large).
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Panorama: Disputa por la representación única en la Cámara Baja federal.
Delaware
-
Distrito en juego: Distrito único (At-large).
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Panorama: Histórico distrito con tendencia favorable al Partido Demócrata.
Florida
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Distritos en juego: 28 distritos.
-
Candidatos clave:
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Kathy Castor, demócrata, gana el distrito 14 de Florida.
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Pia Dandiya, demócrata, gana el distrito 22 de Florida.
-
Jared Moskowitz, demócrata, gana el distrito 25 de Florida.
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Georgia
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Distritos en juego: 14 distritos.
-
Panorama: Enfoque central en los distritos suburbanos del área metropolitana de Atlanta.
Hawái
-
Distritos en juego: 2 distritos.
-
Panorama: Representación insular con histórica inclinación demócrata.
Idaho
-
Distritos en juego: 2 distritos.
-
Panorama: Territorio de sólida base conservadora y republicana.
Illinois
-
Distritos en juego: 17 distritos.
-
Panorama: Definiciones clave en el cinturón urbano e industrial de Chicago.
Indiana
-
Distritos en juego: 9 distritos.
-
Panorama: Distritos mixtos entre zonas industriales y sectores agrícolas del Medio Oeste.
Iowa
-
Distritos en juego: 4 distritos.
-
Panorama: Competencia marcada en los Distritos 1 y 3 por el voto independiente rural.
Kansas
-
Distritos en juego: 4 distritos.
-
Candidata clave: Sharice Davids (Demócrata) busca revalidar el Distrito 3.
Kentucky
-
Distritos en juego: 6 distritos.
-
Panorama: Dominio de la bancada republicana con excepción del distrito urbano de Louisville.
Luisiana
-
Distritos en juego: 6 distritos.
-
Candidato clave: En el Distrito 6, Cleo Fields (Demócrata - Incumbente) defiende su banca tras la reciente reestructuración del mapa electoral.
Maine
-
Distritos en juego: 2 distritos.
-
Candidato clave: En el Distrito 2, Jared Golden (Demócrata - Incumbente) compite en un mano a mano decisivo contra Austin Theriault (Republicano).
Maryland
-
Distritos en juego: 8 distritos.
-
Panorama: Alto caudal de votos favorable al Partido Demócrata en las proximidades de Washington D.C.
Massachusetts
-
Distritos en juego: 9 distritos.
-
Panorama: Tradicional hegemonía de la bancada demócrata en todo el estado.
Michigan
-
Distritos en juego: 13 distritos.
-
Candidatos clave:
-
Distrito 8: Kristen McDonald Rivet (Demócrata - Incumbente).
-
Distrito 10: Michael Bouchard (Republicano) vs. Christina Hines (Demócrata).
-
Minnesota
-
Distritos en juego: 8 distritos.
-
Panorama: Escenarios paritarios en los distritos periurbanos de las Twin Cities.
Misisipi
-
Distritos en juego: 4 distritos.
-
Panorama: Estructura electoral consolidada con presencia mayoritaria republicana.
Misuri
-
Distritos en juego: 8 distritos.
-
Panorama: Contienda con fuerte presencia conservadora en el interior del estado.
Montana
-
Distritos en juego: 2 distritos.
-
Panorama: Representación dividida en dos amplias regiones territoriales.
Nebraska
-
Distritos en juego: 3 distritos.
-
Candidatos clave: En el estratégico Distrito 2, Brinker Harding (Republicano) se mide con Denise Powell (Demócrata).
Nevada
-
Distritos en juego: 4 distritos.
-
Candidata clave: En el Distrito 3, Susie Lee (Demócrata - Incumbente) defiende la representación del área de Las Vegas.
New Hampshire
- La demócrata Stefany Shaheen gana las elecciones a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el primer distrito
Nueva Jersey
-
Distritos en juego: 12 distritos.
-
Candidata clave: En el Distrito 9, Nellie Pou (Demócrata - Incumbente) busca la reelección.
-
La demócrata Rebecca Bennett gana las elecciones a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el 7.º distrito
Nueva York
-
Distritos en juego: 26 distritos.
-
Candidatos clave:
-
Distrito 3: Tom Suozzi (Demócrata) vs. Michael LiPetri Jr. (Republicano).
-
Distrito 14: Alexandria Ocasio-Cortez (Demócrata) vs. Diamant Hysenaj (Republicano).
-
Distrito 17: Mike Lawler (Republicano) vs. Cait Conley (Demócrata).
-
Nuevo México
-
Distritos en juego: 3 distritos.
-
Candidato clave: En el Distrito 2, Gabe Vasquez (Demócrata - Incumbente) se enfrenta a Greg Cunningham (Republicano).
Ohio
-
Distritos en juego: 15 distritos.
-
Candidatos clave:
-
Distrito 1: Greg Landsman (Demócrata) vs. Eric Conroy (Republicano).
-
Distrito 7: Max Miller (Republicano) vs. Brian Poindexter (Demócrata).
-
Distrito 9: Marcy Kaptur (Demócrata) vs. Derek Merrin (Republicano).
-
Oklahoma
-
Distritos en juego: 5 distritos.
-
Panorama: Solidez electoral del Partido Republicano en todos sus distritos.
Oregón
-
Distritos en juego: 6 distritos.
-
Panorama: Definición ajustada entre el corredor urbano progresista y el interior rural.
Pensilvania
-
Distritos en juego: 17 distritos.
-
Candidatos clave:
-
Distrito 1: Brian Fitzpatrick (Republicano).
-
Distrito 7: Ryan Mackenzie (Republicano) vs. Bob Brooks (Demócrata).
-
Distrito 8: Rob Bresnahan Jr. (Republicano) vs. Paige Cognetti (Demócrata).
-
Distrito 10: Scott Perry (Republicano) vs. Janelle Stelson (Demócrata).
-
Rhode Island
-
Distritos en juego: 2 distritos.
-
Panorama: Representación de perfil tradicionalmente demócrata en Nueva Inglaterra.
Tennessee
-
Distritos en juego: 9 distritos.
-
Candidato clave: En el Distrito 9, Steve Cohen (Demócrata - Incumbente) busca revalidar su banca.
Texas
-
Distritos en juego: 38 distritos.
-
Candidatos clave:
-
Distrito 28: Henry Cuellar (Demócrata - Incumbente).
-
Distrito 34: Vicente Gonzalez (Demócrata) vs. Eric Flores (Republicano).
-
Distrito 35: Greg Casar (Demócrata) / Carlos De La Cruz (Republicano) vs. Johnny Garcia (Demócrata).
-
Utah
-
Distritos en juego: 4 distritos.
-
Candidato clave: En el Distrito 1, Blake Moore (Republicano - Incumbente) lidera la contienda.
Vermont
-
Distrito en juego: Distrito único (At-large).
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Panorama: Becca Balint (Demócrata)
Virginia
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Distritos en juego: 11 distritos.
-
Candidatos clave:
-
Distrito 1: Rob Wittman (Republicano) vs. Shannon Taylor (Demócrata).
-
Distrito 2: Jen Kiggans (Republicana) vs. Elaine Luria (Demócrata).
-
Virginia Occidental
-
Distritos en juego: 2 distritos.
-
Panorama: Predominio de la plataforma conservadora en ambos escaños.
Washington
-
Distritos en juego: 10 distritos.
-
Candidata clave: En el Distrito 3, Marie Gluesenkamp Perez (Demócrata - Incumbente) afronta una de las disputas más ajustadas del estado.
Wisconsin
-
Distritos en juego: 8 distritos.
-
Candidatos clave: En el Distrito 3, Derrick Van Orden (Republicano) compite mano a mano contra Rebecca Cooke (Demócrata).
Wyoming
-
Distrito en juego: Distrito único (At-large).
-
Panorama: Banca representativa única de amplia base conservadora.