Un archipiélago se rebela, quiere separarse de Reino Unido y unirse a otro país europeo

Las islas habían sido entregadas a la corona británica como parte de una dote nupcial. Hoy son un territorio que tiene petróleo y produce distintas formas de energía.

El Reino Unido se enfrenta a un nuevo intento de secesión en su territorio: el Consejo local de las Islas Orkney, parte de Escocia, evalúa “medios alternativos de gobernanza” al considerar que desde Edimburgo y desde Londres se les “niega una financiación justa” y apuesta a hurgar en sus raíces nórdicas y en la autonomía económica. “Nos han tratado despreciablemente”, declaró el líder del Consejo local, James Stockan, ante la prensa. Bajo el sistema de gobierno descentralizado, el archipiélago recibe fondos asignados del Gobierno escocés.

Las islas son consideradas un archipiélago icónico frente a la costa escocesa norte. Estuvieron bajo dominio noruego y danés hasta 1472, cuando fueron devueltas como parte de la dote nupcial de Margaret de Dinamarca en su matrimonio con el rey James III de Escocia. En la actualidad es una de las 32 áreas municipales del país. Tiene capacidad de producción energética, en crudo y en energía eólica. "¿Cuándo vamos a volver a Noruega?", es una pregunta aparentemente recurrente en las calles en donde habitan unas 22 mil personas, según contó Stockan -que está hace 11 años al frente del Consejo- a los medios cuando la noticia comenzó a tener resonancia mediática.

La razón que llevó a esta decisión es el descontento con el financiamiento que reciben en comparación con otros grupos de islas y que Stockan busca subsanar. Para ello, presentó una moción para considerar "modelos alternativos de gobernanza", que fue aprobada este martes por el Consejo. Vale aclarar que ésta no es la primera vez que las islas toman una decisión en esta dirección: el Consejo ya había votado en 2017 tener una "voz más fuerte", aunque no llegaron a respaldar la independencia total. “Sabemos que hemos contribuido durante los últimos 40 años a través del petróleo del Mar del Norte, y el dividendo que recibimos no es suficiente para seguir adelante”, explicó Stockan, en esta oportunidad a BBC Radio Escocia, y consideró que hay una “oportunidad única justo en el corazón de todos los proyectos eólicos alrededor de nuestras aguas”.

Las islas albergan algunos de los yacimientos neolíticos más antiguos y mejor conservados de Europa, así como impresionantes paisajes y una gran cantidad de fauna marina y aviar.

Ahora, según la propuesta presentada entre las "formas alternativas de gobierno" que explorarán, incluyen el cambio de su estatus legal dentro de Gran Bretaña para brindar más oportunidades económicas a los isleños. Entre ellas, reportó el portal Euronews, se considera que el archipiélago aproveche sus capacidades de producción de energía, incluida una terminal petrolera en la isla Flotta y otros recursos renovables, para obtener una mayor independencia económica.

"Hemos sido parte del reino del norte durante mucho más tiempo que el Reino Unido", le dijo a la BBC Stockan, que, a la vez, señaló que hasta ahora no se había llevado a cabo un análisis exhaustivo de las contribuciones de Orkney a la economía del Reino Unido y, como tal, las islas habían "fracasado terriblemente" tanto por parte de los gobiernos del Reino Unido como de Escocia y se les había negado una financiación justa.

Otra de las preocupaciones que el líder del Consejo manifestó tiene que ver con las conexiones marítimas con las que cuentan. “Todos ustedes saben cuál es nuestra mayor necesidad, un archipiélago de islas no puede sobrevivir sin un servicio de ferry confiable y sostenible”, declaró. “Hemos estado pidiendo durante 15 años que [el gobierno] nos ayude, nos apoye, para asegurarnos de que podamos seguir apoyando a nuestras islas”. En esa línea, expresó su descontento con el Gobierno escocés por no avanzar en un grupo de trabajo sobre transbordadores, además de la respuesta "condescendiente" de Londres.

Más opciones sobre la mesa

Además de explorar las "conexiones del norte", la moción prevé convertirse en una "dependencia de la Corona", como las Islas de Man, Guernsey o Jersey, que están bajo la soberanía de la Corona británica sin ser parte del Reino Unido. Ante esta situación, los medios británicos se hicieron eco de la noticia de forma jocosa y desde Londres salieron a responder: "En primer lugar, no existe ningún mecanismo" para que ninguna parte del Reino Unido se convierta en una dependencia de la Corona o un territorio de Ultramar, replicó el lunes el portavoz del primer ministro. En ese sentido, marcó: “Somos más fuertes como Reino Unido, y eso es algo que no tenemos intención de cambiar”, agregó.

En un comunicado, el portavoz indicó que se proporcionan 2200 millones de libras esterlinas (2800 millones de dólares) para mejorar las comunidades del Reino Unido, incluidos 50 millones de libras esterlinas para hacer crecer las economías de las islas de Escocia, incluidas las Islas Orkey, reportó CNBC. Es que, la discusión se produce en medio de un debate más amplio sobre la devolución del poder en el Reino Unido con otras ciudades y condados, incluidos Manchester y Cornwall, asegurando acuerdos para obtener una mayor autonomía y autogobierno, señaló la CNBC.

Por su parte, Noruega optó por mantener una distancia diplomática del debate, precisó Euronews: “Este es un asunto doméstico y constitucional británico”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega en un comunicado. “No tenemos ninguna opinión con respecto a esta moción”.

Para Stockan "es hora de que el Gobierno” les tome “en serio”, así como de analizar “todas las opciones" y agregó: "No se trata de que nos unamos a Noruega", afirmó. Según refirió, "hay un conjunto mucho más grande de opciones aquí: esto podría incluso ser que podamos obtener nuestro dinero directamente del Tesoro en Londres y cuidar nuestro propio futuro". Durante la reunión del Consejo, la concejala de Orkney, Heather Woodbridge, dijo que la idea de Noruega había ganado mucha publicidad: "Los medios, por supuesto, se han interesado mucho en esto hoy y, por primera vez, nuestros desafíos con respecto a nuestra equidad de financiamiento y el reemplazo de nuestros transbordadores han afectado no sólo a los medios nacionales sino también a los medios globales. Qué plataforma para nuestra injusticia".

El concejal David Dawson, sin embargo, descartó opciones como unirse a Noruega como "fantasías francamente extrañas", alegando que "probablemente sería una caja de pandora de maldiciones involuntarias en... Orkney". Desde una visión bastante más pesimista, Dawson, cerró su interlocución con una advertencia: "Si está dispuesto a seguir esta ruta, permítame advertirle con una palabra: Brexit", sentenció. Sin embargo, la votación en respaldo a Stockan abrió las puertas para la investigación de distintas y nuevas alternativas de Gobierno.