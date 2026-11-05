Quién es Pedro Alliana, el vicepresidente que podría reemplazar a Santiago Peña tras su renuncia

Pedro Alliana es el dirigente que podría ocupar la Presidencia de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña, presentada este jueves en medio de la crisis política y financiera que atraviesa el país por el colapso de Ueno Bank. La Cámara de Diputados rechazó el juicio político al actual vicepresidente, quien quedaría al frente del Poder Ejecutivo hasta el final del actual período constitucional, previsto para agosto de 2028.

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La renuncia de Peña se dio luego de que estallara la crisis del banco privado, que atravesaba serias dificultades de solvencia, que contaba con casi tres millones de clientes y administraba fondos de organismos públicos. Con 78 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara baja paraguaya aprobó el juicio político contra Peña. Ahora, la decisión pasará al Senado.

"Hoy mi prioridad es la tranquilidad de los paraguayos, que confiaron sus ahorros en el sistema financiero. Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares. Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que se protejan los recursos que pertenecen a todos los paraguayos", remarcó Peña en un mensaje en redes sociales.

En sesión extraordinaria de la Cámara Baja, los parlamentarios decidieron rechazar la destitución de Alliana con 30 votos a favor y 48 en contra. Si bien un sector opositor se opuso al rechazo, colorados oficialistas, disidentes y afines, optaron por respaldarlo. La vacancia en la Vicepresidencia deberá resolverse mediante el procedimiento establecido en el artículo 234 de la Constitución y quien podría ser electo el senador Antonio Barrios.

Conocido como “Mangui”, Alliana es uno de los principales referentes de la Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como el Partido Colorado. Su trayectoria incluye cargos como gobernador de Ñeembucú, diputado nacional y presidente de la conducción partidaria.

¿Quién es Pedro Alliana?

Pedro Alliana nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, capital del departamento de Ñeembucú. Antes de dedicarse de lleno a la política, trabajó en el comercio.

Su carrera institucional comenzó a tomar fuerza en 2008, cuando fue elegido gobernador de Ñeembucú. Ocupó ese cargo hasta 2012 y, un año después, llegó a la Cámara de Diputados como representante de su departamento. Fue reelegido en 2018.

Durante su paso por el Congreso, presidió la Cámara Baja en distintos períodos. También construyó una posición de peso dentro del Partido Colorado: en julio de 2015 asumió la presidencia de la ANR, función que ejerció hasta enero de 2023.

Su conducción partidaria coincidió con el crecimiento de Honor Colorado, el movimiento interno liderado por Horacio Cartes. Alliana se convirtió en uno de los dirigentes cercanos al expresidente y participó de la estructura política que respaldó la candidatura de Santiago Peña.

En las elecciones generales de abril de 2023, integró la fórmula presidencial como candidato a vicepresidente. La dupla se impuso y asumió el Gobierno el 15 de agosto de ese año.

En abril de 2026, Alliana confirmó su intención de competir por la Presidencia en las elecciones generales de 2028, con el respaldo público de Cartes y del propio Peña. La renuncia del mandatario y su eventual llegada al Ejecutivo modifican ahora el escenario político de cara a esa disputa.

¿Por qué renunció Santiago Peña?

El escándalo de Ueno Bank estalló tras la intervención que llevó adelante el Banco Central, que derivó en el cese efectivo de las actividades de la entidad. A partir de entonces, las sucursales interrumpieron la atención y dejaron de estar disponibles los principales canales de operación: la aplicación móvil, las tarjetas, las transferencias y el resto de los servicios bancarios.

Según explicó el Banco Central, los ajustes efectuados sobre los estados financieros durante el proceso de regularización dejaron el índice de solvencia de Ueno por debajo de la mitad del piso mínimo establecido por la normativa vigente.