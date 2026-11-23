Falta pocos días para las elecciones generales en España del 29 de noviembre y el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo mantiene una leve ventaja sobre el PSOE de Pedro Sánchez, aunque la brecha se achicó tras el debate televisivo entre ambos candidatos. Así, la carrera a la presidencia se muestra cada vez más ajustada, con la derecha en condiciones de alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.

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Quién gana las elecciones de España: la intención de voto tras el debate

El sondeo de 40dB para El País y la Cadena SER, publicado el viernes 20 de noviembre tras el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, ubicó al PP en 31,9% y al PSOE en 31,2%. La diferencia entre ambos quedó en apenas siete décimas y con ese porcentaje los socialistas lograrían su mejor resultado desde las elecciones de 2023.

El movimiento se explica porque el PSOE subió un punto y el PP retrocedió tres décimas. La diferencia se achicó y se vuelve un dato llamativo, ya que el propio sondeo recoge que Feijóo fue quien se impuso en el debate, pero el efecto en las preferencias terminó favoreciendo a Sánchez. Como referencia, el sondeo publicado por la mañana, que todavía no tenía en cuenta el debate, mostraba al PP con 32,2% y al PSOE con 30,2%, es decir, una distancia de dos puntos.

Tras el debate la diferencia entre Sánchez y Feijóo se achicó, pero la derecha mantiene la mayoría

Entre las demás fuerzas, la intención de voto es la siguiente:

Vox: cae medio punto y queda en 17,1%, tras haber sumado cuatro décimas por la mañana.

cae medio punto y queda en 17,1%, tras haber sumado cuatro décimas por la mañana. Frente Amplio: crece dos décimas, hasta 3,8%.

crece dos décimas, hasta 3,8%. Podemos: se mantiene en 1,1%.

se mantiene en 1,1%. Otras coaliciones: suben una décima, hasta 1,8%.

¿Cuántos escaños tendría cada partido?

En el reparto de bancas, frente a esos resultados, sería el siguiente:

El PSOE suma cuatro y llegaría a 124 bancas , con una variante de entre 121 y 129.

suma cuatro y , con una variante de entre 121 y 129. El PP pierde uno y se ubica en 133 escaños (incluye los dos de UPN), con un rango de 127 a 137.

pierde uno y se ubica en (incluye los dos de UPN), con un rango de 127 a 137. Vox cede dos, pasa de 58 a 56 bancas y queda entre 50 y 60.

cede dos, pasa de 58 a y queda entre 50 y 60. Frente Amplio obtendría cinco escaños (podrían ser seis).

obtendría (podrían ser seis). Podemos se quedaría sin representación y las otras coaliciones sumarían tres.

se quedaría sin representación y las otras coaliciones sumarían tres. En cuanto a los partidos nacionalistas, no hay cambios: ERC tendría 10, Bildu 7, Junts 3, PNV 3, Adelante Andalucía 3, BNG 2 y Coalición Canaria 1.

Si bien la proyección señaló que el bloque de PP y Vox bajaría de 192 a 189 bancas, sigue por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta. Incluso en el escenario más desfavorable, con 127 escaños para el PP y 50 para Vox, llegaría a 177. La izquierda, por ahora, no tendría los números para formar gobierno.

La participación, la gran esperanza de Sánchez

Desde el relevamiento señalaron que un factor que podría modificar el panorama para Pedro Sánchez sería la movilización del electorado: el 68,4% de los españoles asegura que irá a votar casi con seguridad, casi ocho puntos más que en el mismo momento de la campaña de 2023. Aquella vez, la participación final fue de 66,6%. El actual presidente busca una concurrencia alta, es una de las claves de su campaña, por lo que los próximos días serán clave para ver si la tendencia se consolida.