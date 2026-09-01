Quién era Erin Piacenti, la vicepresidenta del Bank of America asesinada en la calle

Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America, murió tras ser apuñalada en pleno Times Square, Nueva York. La ejecutiva fue atacada cuando se encontraba cerca de la calle 42 y la Séptima Avenida, apenas unos segundos después de que una turista de 68 años fuera apuñalada en la misma zona. La Policía de Nueva York investiga el episodio y descartó, por el momento, que se trate de un acto terrorista.

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Piacenti se desempeñaba como vicepresidenta de selección de negocios y conflictos de Bank of America, de acuerdo con la información publicada en su perfil profesional de LinkedIn. La ejecutiva formaba parte de una de las principales entidades financieras de Estados Unidos, con una fuerte presencia en Nueva York. La sede central del banco en Manhattan está ubicada junto a Times Square, en One Bryant Park, mientras que la compañía también cuenta con oficinas en Two Bryant Park y otros edificios cercanos.

Desde el Bank of America expresaron su conmoción por el fallecimiento y destacaron el lugar que ocupaba Piacenti dentro de la organización. "Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera", señaló un vocero del banco en un comunicado difundido por medios extranjeros. "Era una valiosa compañera de equipo a la que echaremos mucho de menos. Nuestro más sentido pésame a su familia y a todos sus seres queridos", agregó.

Cómo fue el ataque en Times Square

El episodio ocurrió alrededor de las 16.30, según explicó la comisionada de Policía de Nueva York, Jessica Tisch. La sospechosa fue identificada como Pamela Cisneros, de 49 años. Según la reconstrucción realizada por las autoridades, primero se acercó a un hombre de 68 años que se encontraba junto a su esposa esperando para cruzar la calle, cerca de West 41st Street y la Séptima Avenida. Cisneros llevaba dos cuchillos y atacó al hombre en el abdomen. La víctima fue trasladada a un hospital y permanecía en condición estable.

Después del primer ataque, la mujer avanzó hacia el norte por la Séptima Avenida. Unos 20 segundos después, según la Policía de Nueva York, se acercó a Piacenti, quien también fue apuñalada en el abdomen, cerca de West 42nd Street. La vicepresidenta de Bank of America fue trasladada de urgencia a un hospital, pero murió como consecuencia de las heridas.

Varios testigos alertaron a los agentes que se encontraban en las inmediaciones de Times Square. Los policías localizaron a Cisneros entre las calles 42 y 43 Oeste mientras todavía llevaba los dos cuchillos. Durante aproximadamente cuatro minutos, los agentes intentaron convencerla de que abandonara las armas. De acuerdo con la versión brindada por Tisch, la mujer se negó y amenazó a los policías. "No voy a soltar nada. Prefiero matarlos a los dos", habría dicho Cisneros durante el enfrentamiento.